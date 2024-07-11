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Олег Орлов: Ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не жалею

Жан Рофе
11 июля 2024 г.

Суд отказался отменять приговор Олегу Орлову - два с половиной года колонии общего режима. Правозащитника подключили к заседанию по видеосвязи из СИЗО.

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Сопредседатель правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов в зале московского суда, 27 февраля 2024 года
Олег Орлов в зале московского суда, 27 февраля 2024 годаФото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance

Московский городской суд в четверг, 11 июля, оставил без изменения приговор сооснователю одного из старейших правозащитных движений в России "Мемориал" Олегу Орлову и отказался удовлетворить апелляционную жалобу на него. Таким образом, приговор вступил в силу и подлежит исполнению. Правозащитник, получивший два с половиной года колонии за высказывания против войны в Украине, участвовал в заседании суда по видеосвязи из СИЗО.

"Я ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не жалею. Я нахожусь в нужном месте в нужное время. Когда в стране массовые репрессии, я нахожусь рядом с теми, кого преследуют", - заявил Орлов перед началом заседания. Текстовую трансляцию из суда вел на своем сайте центр защиты прав человека "Мемориал".

Как пишет "Медиазона", поддержать Орлова пришли несколько десятков человек, в том числе нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, бывший омбудсмен Владимир Лукин, диссидент Вячеслав Бахмин, правозащитники Светлана Ганнушкина и Ян Рачинский. В зале присутствовали также послы США и Великобритании Линн Трейси и Найджел Кейси, а также сотрудники нескольких европейских посольств.

Орлов отказался участвовать в прениях

Орлов попросил суд отложить заседание, поскольку Мосгорсуд направил запрошенные им дополнения адвоката к апелляционной жалобе в нечитаемом виде: четыре страницы текста напечатали на одном листе очень мелким шрифтом, и правозащитник не смог разобрать написанное из-за проблем со зрением и плохого освещения в камере СИЗО.

Однако судья Мария Ларкина отказалась переносить рассмотрение апелляции, против выступила и сторона обвинения. После этого Орлов отказался участвовать в прениях сторон, назвав процесс неправосудным, и выступил только с последним словом.

"В ходе первого следствия и первого процесса я придерживался принципа добросовестности. Впрочем, возвращение моего дела из Мосгорсуда показало, что суд, как и следствие, выполняет политический приказ. Это показало, что участвовать в неправосудном процессе глупо. Ну, я и перестал участвовать", - заявил он.

Уголовное дело Олега Орлова

71-летний Олег Орлов с февраля находится в заключении по статье о "дискредитации" российской армии. Поводом для дела стала его статья "Им хотелось фашизма. Они его получили". Первый раз суд рассмотрел дело Орлова в октябре. Тогда правозащитнику был назначен штраф в 150 тысяч рублей за повторную "дискредитацию" армии. Приговор был обжалован прокуратурой, настаивавшей на трех годах лишения свободы. Дело Орлова отправили на новое рассмотрение, и 27 февраля Головинский суд Москвы назначил ему два с половиной года колонии общего режима. Олег Орлов своей вины не признал и отказался участвовать в процессе, назвав его неправосудным.

В апреле центр защиты прав человека "Мемориал" сообщал, что состояние Орлова, содержавшегося в московском СИЗО, ухудшилось, а необходимую медицинскую помощь он получить не может. В ночь на 12 апреля правозащитника этапировали в Самару.

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