Нобелевский комитет: Приговор Олегу Орлову - политический

"Путинский режим на протяжении многих лет пытался заставить замолчать руководство "Мемориала", - констатировали в Нобелевском комитете. В Немецком Сахаровском обществе призвали Берлин поддержать "другую Россию".

Приговор в отношении сопредседателя правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова "политически мотивирован и является еще одним доказательством растущего неуважения к правам человека и свободе выражения мнений в сегодняшней России". С таким заявлением выступил в среду, 28 февраля, глава Норвежского Нобелевского комитета, вручающего Нобелевскую премию мира, Йорген Ватне Фриднес.

"Путинский режим на протяжении многих лет пытался заставить замолчать руководство "Мемориала" и других важных организаций гражданского общества в России, и сейчас они используют войну в Украине как предлог, чтобы закончить эту работу. Важно, чтобы им это не удалось", - подчеркнул он.

На сайте Нобелевской премии мира указано, что Норвежский Нобелевский комитет "потрясен новостью о том, что российский правозащитник Олег Петрович Орлов был приговорен к 2,5 года лишения свободы якобы за "повторную дискредитацию" ВС РФ".

"Господин Орлов, являющийся сопредседателем правозащитного центра "Мемориал", удостоенного Нобелевской премии мира, был публичным критиком агрессивной войны России против Украины", - констатируют авторы заявления .

В Норвежском Нобелевском комитете напоминают, что "Мемориал" был удостоен Нобелевской премии мира "за выдающиеся усилия по документированию военных преступлений и злоупотребления властью в бывшем Советском Союзе, а также в постсоветской России".

Немецкое Сахаровское общество о приговоре Олегу Орлову

Ранее с осуждением приговора в отношении пользующегося международным уважением правозащитника Олега Орлова выступил член правления Немецкого Сахаровского общества Петер Франк (Peter Franck).

"Спустя десять лет после начала войны против Украины и два года после начала полномасштабного нападения на эту страну вновь проявился истинный характер российского режима. Внешнеполитическая агрессия идет рука об руку с внутренними репрессиями", - заявил он. Франк уверен: "Приговор, вынесенный 70-летнему Олегу Орлову, призван заставить замолчать один из последних оставшихся голосов независимого гражданского общества в России".

"Несгибаемый и неустрашимый, Олег Орлов неоднократно публично выступал против агрессивной войны России, зная, чем это чревато. Тем самым он продемонстрировал пример другой России. Мы солидарны с этой Россией", - подчеркнул представитель Немецкого Сахаровского общества. При этом он призвал к освобождению Орлова и других политзаключенных в России.

По мнению Франка, федеральное правительство Германии должно делать все, чтобы "поддержать эту "другую Россию" - в изгнании и в Российской Федерации".

Приговор правозащитнику Олегу Орлову в РФ

27 февраля Головинский районный суд Москвы приговорил сопредседателя правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима по обвинению в повторной "дискредитации" армии.

Поводом для возбуждения дела стал пост на странице Орлова в Facebook со ссылкой на его собственную статью "Им хотелось фашизма. Они его получили", осуждающую войну России против Украины. Обвинение запрашивало для него 2 года и 11 месяцев колонии. 70-летний правозащитник был взят под стражу сразу после вынесения приговора, его вывели из зала в наручниках.

В своем последнем слове Орлов связал воедино "смерть, а точнее, убийство Алексея (Навального. - Ред.), судебные расправы над другими критиками режима, удушение свободы в стране, вторжение российских войск в Украину". В то же время правозащитник подчеркнул, что "ни в чем не раскаивается".

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