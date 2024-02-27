Что будет с правозащитой в РФ после приговора Орлову

Правозащитника приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии. В прошлом году по этому же делу суд ограничился штрафом Орлову в 150 тысяч рублей.

70-летнего сооснователя одного из старейших правозащитных движений в России "Мемориал" Олега Орлова дважды судили за один и тот же пост в Facebook со ссылкой на его же собственную статью. Там он осудил вторжение России в Украину и называл политический режим Владимира Путина "фашистским". В первом приговоре Орлова приговорили к штрафу, но затем дело вернули на повторную экспертизу. Правозащитник принципиально остался в России. Во втором приговоре ему назначили реальный срок - два с половиной года. DW поговорила с коллегами Орлова о будущем правозащиты в России.

Команда "Мемориала" продолжит свою работу

На оглашении приговора сооснователю "Мемориала" Олегу Орлову было не протолкнуться - коридор Головинского суда в Москве заполнили его сторонники, правозащитники и журналисты. Закованного в наручники Орлова встретили стрекотом камер, аплодисментами и криками "Мы вас любим". Большая часть судебных приставов прикрывали лица тканью или медицинскими масками, одна из сотрудниц суда прошла вместе с конвоем, опустив голову и прижимая к себе папки с документами.

На приговоре Орлова была его супруга Татьяна Касаткина, которая 30 лет назад вместе с ним создавала "Мемориал". Российские власти с 2014 года пытаются остановить деятельность крупнейшей правозащитной организации, в 2021 году после ликвидации "Международного мемориала" и Правозащитного центра "Мемориал" по решению судов в РФ правозащитники продолжали работу без юридического лица. Во вторник, 27 февраля, перед зданием суда Касаткина сказала журналистам, что несмотря на сегодняшний приговор Орлову правозащитная команда продолжит свою деятельность в России: "Будем жить и надеяться: то, что сейчас происходит, кончится, а Олег и многие другие выйдут раньше срока, который им определили". Касаткина осудила приговор, удивившись его "интеллигентным" характером: Орлову дали публично выступить с последним словом, "не перебивали", а судье оглашение приговора далось "тяжело". Она предположила, что суд поторапливали с оглашением приговора перед президентскими выборами.

Орлов сравнил процессы над собой с сюжетом книги "Процесс" Франца Кафки

Первый процесс над Орловым прошел в 2023 году. Уголовное дело о "дискредитации армии РФ" против правозащитника возбудили из-за доноса участников движения "Ветераны России" Вадима Мироненко и Сергея Бохонько. Они якобы возмутились антивоенной статье Орлова "Им хотелось фашизма. Они его получили" во французском издании Mediapart. В тексте Орлова говорилось, что в результате "кровавой войны, развязанной режимом Путина в Украине" Россия вновь "скатилась назад в тоталитаризм, но теперь фашистский".

В октябре того же года суд приговорил его к штрафу в 150 тысяч рублей, а сам Орлов виновным себя не признал. Спустя два месяца после решения суда гособвинитель потребовал отменить прежний приговор и провести новую экспертизу. Утверждалось, что в той же статье Орлова на французском языке есть "отягчающее обстоятельство" в виде мотивов ненависти и вражды к российским военнослужащим и "против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей".

Орлов отказался участвовать в очередном процессе над собой, демонстративно читая "Процесс" Франца Кафки. В своем последнем слове он сказал, что российские власти повторяют сюжет этого произведения: "абсурд и произвол, маскирующийся под формальным соблюдением каких-то псевдоправовых процедур".

Дело Олега Орлова получило международный резонанс

Освободить Орлова призвали многие общественные деятели и политики как внутри России, так и за пределами. Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель назвал приговор "политически мотивированным", противоречащим российскому законодательству и конституции страны. Лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков назвал такое решение суда "контрпродуктивным", так как оно влияет на устойчивость властных институтов.

Лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, который защищал Орлова в первом процессе, в участии во втором судебном процессе отказали. Судья Елена Астахова также не стала зачитывать письменное заявление Муратова, в котором он называет новый приговор "манипулированием законом". "Легко представляю, как они бы судили Христа за несанкционированные пикеты, митинги, проповеди. А Матфея и Марка - за их репосты", - написал в своем заявлении Муратов.

Правозащитники продолжают открыто работать в России

Светлана Ганнушкина (фото из архива) Фото: DW

Российские власти рассчитывали, что приговорив Орлова в 2023 году к штрафу, вынудят его замолчать или уехать, говорит сооснователь "Мемориала" Светлана Ганнушкина: "Но он не мог уехать. Олег, может быть, один из немногих, кто называет себя патриотом своей страны, и это для него не просто означает любить свою культуру и язык, но, в первую очередь, бороться за права человека, свободу и говорить правду".

Реальный срок Орлова - очередной удар по правозащитной деятельности в России, говорит Ганнушкина, но "в подполье" пока правозащитники уходить не намерены. По ее словам, в некоторых сферах возможна открытая работа: помощь беженцам, защита трудовых прав, прав заключенных. "Продолжим и просвещение, хоть власти и делают все, чтобы монополизировать эту сферу. Все зависит от определения, что такое просветительская деятельность", - говорит она.

Несмотря на растущие риски в России, к правозащитному движению продолжают присоединяться новые участники, говорит Ганнушкина: "Мне уже звонили несколько человек, даже сегодня в суде подошел человек и спросил: "Можно я приду к вам волонтером?" Эта работа, уверена она, необходима для существенного преобразования общества, "хотя чтобы как-то сгладить последствия того, что власти называют "СВО", может потребоваться участие не одного поколения россиян".

В России возникают новые правозащитные движения в ответ на репрессии

Лев Пономарев (фото из архива) Фото: DW/M. Soric

Основатель правозащитного движения "За права человека" Лев Пономарев напоминает, что Орлов не раз рисковал своей жизнью. Так, в 1995 году Орлов во время захвата заложников в Буденновске вместе с другими переговорщиками стал добровольным заложником, обменяв себя на мирных жителей. "Он и в последнем слове на суде говорил не о себе, а об убитом Алексее Навальном и других политзаключенных", - говорит Пономарев.

В ответ на репрессии в России вновь возник правозащитный импульс: на смену крупным правозащитным организациям приходят "народные" движения, в числе которых - новая политическая организация Екатерины Дунцовой и движение жен мобилизованных, отмечает Пономарев. При этом возникшие структуры с правозащитной направленностью вынуждены работать только на частных пожертвованиях, что серьезно сокращает их деятельность, считает он.

Власти в России пытаются вернуть тотальную пропаганду среди молодежи, говорит Лев Пономарев: "Но в советское время тоже было промывание мозгов, мы знаем, как это часто идет "мимо кассы". Он объясняет усиливающиеся репрессии "безнадежными тупиками", в которые попал режим Путина. "Понятна и озабоченность европейских государств, потому что нынешний конфликт угрожает гибели человеческой цивилизации, если он примет ядерный характер", - заключил правозащитник.

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