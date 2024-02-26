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Сопредседателя "Мемориала" хотят посадить почти на три года

Виталий Кропман
26 февраля 2024 г.

Прокуратура потребовала для Олега Орлова, обвиняемого в повторной дискредитации ВС РФ из-за поста в Facebook, два года и 11 месяцев лишения свободы. Приговор огласят 27 февраля.

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Сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов в зале суда
Сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов в зале судаФото: Tatyana Makeyeva/REUTERS

Представитель прокуратуры попросил назначить сопредседателю "Мемориала" Олегу Орлову, обвиняемому в повторной "дискредитации" ВС РФ, реальный срок - два года и 11 месяцев колонии. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает из зала суда интернет-портал "Медиазона".

Ивестного российского правозащитника судят из-за поста в фейсбуке "Им хотелось фашизма. Они его получили", осуждающего войну России против Украины.

Дело рассматривается повторно. Осенью 2023 года Головинский районный суд Москвы по этому же обвинению оштрафовал Орлова на 150 тыс. рублей. Прокуратура тогда просила наказание в виде трех лет лишения свободы, защита сопредседателя "Мемориала" настаивала на его полной невиновности.

Приговор Орлову был обжалован прокуратурой, считающей, что в деле есть отягчающее обстоятельство - "мотив идеологической вражды и ненависти". Мосгорсуд в конце 2023 года вернул дело в прокуратуру. Повторное рассмотрение дела в суде началось 16 февраля.

Орлов не ожидает оправдательного приговора

Правозащитник свою вину отрицает. На суде он заявил, что не будет участвовать в прениях и давать показания, а только выступит с последним словом. По информации "Новой газеты", Орлов также запретил адвокатам вызывать свидетелей защиты из-за опасений навлечь на них репрессии.

В своем последнем слове правозащитник связал воедино "смерть, а точнее, убийство Алексея, судебные расправы над другими критиками режима <...>, удушение свободы в стране, вторжение российских войск в Украину".Он предположил, что приговор ему будет обвинительным, "потому что надеяться на оправдательный приговор в нынешних условиях было бы верхом наивности".  В то же время Орлов подчеркнул, что "ни в чём не раскаивается".

Приговор сопредседателю "Мемориала“ огласят 27 февраля.

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