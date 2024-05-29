Cуд в РФ оставил правозащитника Орлова в списке "иноагентов"

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра "иностранных агентов" правозащитника Олега Орлова, включенного в этот список решением министерства юстиции России в феврале. Орлов - бывший сопредседатель правозащитного общества "Мемориал", удостоенного Нобелевской премии мира.

Как сообщил из зала суда в среду, 29 мая, корреспондент интернет-издания "Медиазона", правозащитник просил у суда исключить его из списка агентов хотя бы на время 2,5-летнего срока его заключения, пояснив, что в колонии у него нет возможности заниматься политической деятельностью, но судья Мария Патык признала решение Минюста РФ обоснованным и отказалась отменять его.

Уголовное дело Олега Орлова

71-летний Олег Орлов с февраля находится в заключении по статье о "дискредитации" российской армии. Поводом для дела стала его статья "Им хотелось фашизма. Они его получили". Первый раз суд рассмотрел дело Орлова в октябре. Тогда правозащитнику был назначен штраф в 150 тысяч рублей за повторную "дискредитацию" армии. Приговор был обжалован прокуратурой, настаивавшей на трех годах лишения свободы. Дело Орлова отправили на новое рассмотрение, и 27 февраля Головинский суд Москвы назначил ему два с половиной года колонии общего режима. Олег Орлов своей вины не признал и отказался участвовать в процессе, назвав его неправосудным.

В начале апреля центр защиты прав человека "Мемориал" сообщал, что состояние Орлова, содержавшегося в московском СИЗО, ухудшилось, а необходимую медицинскую помощь он получить не может. В ночь на 12 апреля правозащитника этапировали в Самару.

Узник совести

Правозащитная организация Amnesty International (AI) признала Олега Орлова узником совести. AI назвала его уголовное дело эпизодом "непрекращающейся кампании репрессий против тех, кто мирно высказывает свои оппозиционные взгляды".

Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации иностранными агентами, если те получают финансирование из-за рубежа, в том числе на проекты в сфере правозащиты, экологии и здравоохранения.

Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". В отношении граждан, числящихся в реестре "иноагентов" действует ряд ограничений - они не имеют права баллотироваться на выборах и наблюдать за ними, преподавать в государственных вузах, работать на государственной и муниципальной службе.