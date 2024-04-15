Правозащитник Олег Орлов этапирован из Москвы в Самару

По данным "Мемориала", 71-летнего правозащитника перевезли из Москвы в Самару в ночь на 12 апреля - еще до вступления приговора в законную силу.

Приговоренный к колонии правозащитник Олег Орлов этапирован из московского следственного изолятора "Водник" в СИЗО-1 Самары. Его перевезли еще в ночь на 12 апреля, сообщил в понедельник, 15 апреля, "Центр Мемориал". При этом неизвестно, в таких условиях осуществлялась транспортировка и в каком состоянии находится 71-летний Орлов, отметили в "Мемориале".

"Ни его, ни адвоката или жену не уведомляли о том, что его планируют этапировать в другой регион. У него не было достаточно времени собрать вещи и подготовиться к этапу", - отмечается в заявлении. Правозащитники не исключили, что Самара не является конечным пунктом.

"В Москве осталась супруга Олега, Татьяна Касаткина. Ей будет тяжело ездить к нему за тысячи километров. В четверг - день, когда начался этап - судья выдала Татьяне Ивановне разрешение на свидание с супругом. Оно должно было состояться на этой неделе. Судья не могла не знать, что в тот же день Орлова отправят в этап, и никакого свидания не состоится", - указали в "Мемориале".

Адвокат: Орлова этапировали до вступления приговора в силу

Между тем, адвокат Екатерина Тертухина указала, что Орлова этапировали еще до рассмотрение апелляции на вынесенный в феврале приговор, что незаконно и нарушает право на защиту и презумпцию невиновности.

"Мы обжаловали приговор Головинского районного суда, следовательно, приговор считается вступившим в законную силу только после суда второй инстанции. Ведь чисто теоретически, апелляционный суд может смягчить наказание, оправдать. А Орлов уже отправлен на этап, не будучи окончательно осужденным", - пояснила она.

Дело Олега Орлова

Головинский районный суд Москвы 27 февраля приговорил сопредседателя правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима по обвинению в повторной "дискредитации" армии. Поводом для возбуждения дела стал пост на странице Орлова в Facebook со ссылкой на его собственную статью "Им хотелось фашизма. Они его получили", осуждающую войну России против Украины. Обвинение запрашивало для него 2 года и 11 месяцев колонии.

Дело Орлова рассматривалось повторно. Осенью 2023 года по этому же обвинению его приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Прокуратура тогда просила наказание в виде трех лет лишения свободы, защита сопредседателя "Мемориала" настаивала на его полной невиновности. Приговор Орлову был обжалован прокуратурой, утверждавшей, что в деле есть отягчающее обстоятельство - "мотив идеологической вражды и ненависти". В результате Мосгорсуд в конце 2023 года вернул дело в прокуратуру.

Олег Орлов свою вину отрицает. На суде правозащитник заявил, что не будет участвовать в прениях и давать показания, а только выступит с последним словом. По информации "Новой газеты", он также запретил адвокатам вызывать свидетелей защиты из-за опасений навлечь на них репрессии. В своем последнем слове Орлов связал воедино "смерть, а точнее, убийство Алексея, судебные расправы над другими критиками режима, удушение свободы в стране, вторжение российских войск в Украину". Он предположил, что приговор ему будет обвинительным, "потому что надеяться на оправдательный приговор в нынешних условиях было бы верхом наивности". В то же время правозащитник подчеркнул, что "ни в чем не раскаивается".