Мосгорсуд вернул дело правозащитника Орлова в прокуратуру

Прокуратура потребовала вернуть ей дело сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова, заявив, что в нем не установлен мотив преступления. Суд удовлетворил эту просьбу и отменил штраф, назначенный нижестоящей инстанцией.

Московский городской суд удовлетворил требование гособвинения по делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова и вернул материалы на досудебную стадию - в прокуратуру - "для устранения препятствий". Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила пресс-служба столичных судов. "Мемориал" передает, что Мосгорсуд отменил решение о штрафе в 150 тысяч рублей, вынесенное 11 октября Головинским райсудом Москвы по обвинению Орлова в повторной "дискредитации" российской армии.

Прокуратура подала апелляцию на это решение и потребовала приговорить правозащитника к трем годам лишения свободы. Просьбу отменить приговор первой инстанции прокурор обосновал тем, что в деле, как он утверждает, не установлен мотив преступления.

Мера пресечения подсудимому - подписка о невыезде - оставлена без изменений.

В защиту Олега Орлова выступил Дмитрий Муратов

В качестве общественного защитника Олега Орлова на суде выступил главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. В частности, он подверг критике то, что следствие заказало лингвистическую экспертизу в частной компании АНО "Центр социокультурных экспертиз", а также ее качество. К примеру, по словам Муратова, в тексте лингвистической экспертизы было обнаружено более 60 орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок.

Кроме того, Дмитрий Муратов обращает внимание на то, что протоколы допросов двух свидетелей обвинения, допрошенных по отдельности и в разные дни, совпадают на 97 процентов. "Математическая вероятность такого совпадения - менее одной миллионной доли процента! В природе такие совпадения не встречаются. Это копипаста", - заявил Муратов.

Сам Олег Орлов в последнем слове выступил против передачи дела на пересмотр, назвав целью этого "доработать и, вероятно, ужесточить наказание". "Я ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не сожалею. Ни в том, что протестовал против этой ужасной войны, ни в том, что решился публично дать определение нынешнему политическому режиму в моей стране. Я не сожалею, что не уехал из России", - сказал Орлов.

Сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова задержали в марте 2023 года. Официальным поводом для его уголовного преследования стала опубликованная в Facebook колонка о войне в Украине.

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