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Журналистке Алсу Курмашевой назначили 6,5 года колонии

Ольга Лебедева
22 июля 2024 г.

Суд Татарстана признал журналистку "Радио Свобода" виновной по статье о военных "фейках". Руководство медиакомпании назвало приговор Алсу Курмашевой "насмешкой над правосудием".

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Алсу Курмашева в суде
Алсу Курмашева в судеФото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Верховный суд Татарстана вынес обвинительный приговор по делу в отношении редактора "Радио Свобода" Алсу Курмашевой. 47-летней журналистке назначено наказание в виде 6,5 года колонии по статье о "фейках" в отношении ВС РФ, сообщили в понедельник, 22 июля, информагентства AP и AFP со ссылкой на представителя суда Наталью Лосеву.

Как отмечают оба агентства, приговор по рассматривавшемуся в закрытом режиме делу вынесен еще 19 июля.

Директор "Радио Свобода": насмешка над правосудием

Президент и генеральный директор медиакомпании "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" Стивен Капус назвал решение суда "насмешкой над правосудием". "Единственный справедливый исход - это немедленное освобождение Алсу из тюрьмы ее российскими похитителями", - цитируют его заявление AFP и AP.

Приговор Курмашевой вынесен в один день с решением по делу в отношении еще одного западного журналиста - корреспондента американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. Суд в Екатеринбурге назначил ему 16 лет лишения свободы по статье о шпионаже.

Дело Алсу Курмашевой

Алсу Курмашева - гражданка РФ и США, постоянно проживающая в Праге. Она приехала в Россию в мае 2023 года по семейным делам, а 2 июня перед вылетом в Чехию была первый раз задержана в аэропорту Казани. Она не смогла улететь, так как спецслужбы изъяли у нее оба паспорта. После этого Курмашева дожидалась возвращения документов в Казани.

18 октября журналистку вновь задержали - на этот раз по обвинению в том, что она не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента". При этом в списках "иноагентов" в личном качестве она не фигурирует. С тех пор Курмашева находилась в СИЗО. Позже стало известно, что журналистку также обвинили в распространении "фейков" о российской армии. В середине июля дело поступило в суд.

В ЕС осудили арест журналистки. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал ее уголовное дело "очередной демонстрацией репрессий российского режима в отношении журналистов, в особенности международных и независимых журналистов".

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