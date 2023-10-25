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ЕС резко осудил арест в РФ журналистки Алсу Курмашевой

Александра Иванова | Ксения Польская
25 октября 2023 г.

"Журналисты должны быть на свободе, чтобы беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности", - заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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Алсу Курмашева с адвокатом в суде
Журналистка Алсу Курмашева на суде в КазанииФото: Alexey Nasyrov/REUTERS

Арест Алсу Курмашевой - журналистки татаро-башкирской службы медиакомпании Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) "Идель. Реалии" -  это "очередная демонстрация репрессий российского режима в отношении журналистов, в особенности международных и независимых журналистов". Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе в среду, 25 октября.

"Журналисты должны быть на свободе, чтобы беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности. Это наше неизменное требование к российским властям, которые постоянно преследуют журналистов, как независимых российских журналистов, так и международных журналистов, - подчеркнул он. - Это должно быть прекращено, это неприемлемо, это посягательство на свободу СМИ. Мы осуждаем то, как обращаются с Алсу, и призываем к ее немедленному освобождению".

Дело Алсу Курмашевой

Алсу Курмашева - гражданка РФ и США, постоянно проживающая в Праге. Журналистка была задержана 18 октября по обвинению в том, что не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента". При этом в списках "иноагентов" в личном качестве она не фигурирует.

Согласно УК РФ, Курмашевой может грозить до пяти лет лишения свободы. Журналистка приехала в Россию 20 мая по семейным делам, а 2 июня перед вылетом в Чехию была временно задержана в аэропорту Казани. Спецслужбы изъяли у Курмашевой оба ее паспорта, а суд оштрафовал ее за то, что она не зарегистрировала свой второй паспорт в российских органах власти. С тех пор Курмашева находилась в РФ, ожидая возвращения документов.

23 октября Советский районный суд Казани назначил ей арест до 5 декабря, отказавшись удовлетворить запрос адвоката, ходатайствовавшего о мере пресечения, не связанной с лишением свободы.

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