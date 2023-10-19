В Казани задержана редактор медиакомпании РСЕ/РС

Редактора татаро-башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашеву обвиняют в том, что она не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента". Журналистка в реестре "иноагентов" не фигурирует.

В Казани задержана редактор "Идель.Реалии" - татаро-башкирской службы медиакомпании Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) Алсу Курмашева. Ей предъявлено обвинение в том, что она не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента", сообщила РСЕ/РС в среду, 18 октября. Согласно УК РФ, журналистке может грозить до пяти лет лишения свободы.

Курмашева, постоянно проживающая в Праге, является гражданкой России и США. В Россию она отправилась 20 мая по семейным делам, а 2 июня перед вылетом в Чехию была временно задержана в аэропорту Казани. Спецслужбы изъяли у Алсу Курмашевой оба ее паспорта, а суд оштрафовал журналистку за то, что она не зарегистрировала свой второй паспорт в российских органах власти. 18 октября Курмашеву вновь задержали. "Ее необходимо освободить, чтобы она могла немедленно вернуться к своей семье", - заявил комментируя ситуации вокруг Курмашевой исполняющий обязанности президента РСЕ/РС Джеффри Гедмин.

Курмашева не признана "иностранным агентом"

Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году и на тот момент касался только некоммерческих организаций. Позднее к ним добавились СМИ (2017 год), физические лица (2020 год), незарегистрированные общественные объединения (2021 год). Физические лица могут быть также признаны "СМИ-иноагентом". Всего в российском реестре "иноагентов" на сегодняшний день значатся более 500 организаций и физических лиц.

РСЕ/РС и ее национальные редакции были внесены Министерством юстиции России в списки "СМИ-иноагентов" в 2017 году. Медиакомпания никогда не признавала правомочность этого решения. Алсу Курмашева в списках "иноагентов" не фигурирует.

Смотрите также: