В РФ против журналистки ведут дело из-за книги об Украине

Замруководителя татаро-башкирской службы "Радио Свобода" Алсу Курмашевой грозит лишение свободы на срок до 10 лет по статье о "фейках" об армии России.

В отношении журналистки из Казани, замруководителя татаро-башкирской службы "Радио Свобода" Алсу Курмашевой российские власти возбудили уголовное дело по статье о "фейках" о ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza во вторник, 12 декабря.

Отмечается, что основанием для возбуждения дела стала вышедшая в ноябре 2022 года книга Курмашевой под названием "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину". По мнению следствия, в книге распространяются "фейки" о ВС РФ, а Курмашева "рекомендовала использовать их в зарубежных школах, размещать в библиотеках, а также читать на антивоенных чтениях", пишет Baza.

В случае признания ее виновной в распространении "фейков" о российской армии Алсу Курмашевой грозит до 10 лет лишения свободы.

Преследование Алсу Курмашевой в России

Гражданка РФ и США Алсу Курмашева, постоянно проживающая в Праге с мужем и детьми, с июня не могла покинуть Россию. Она приехала в страну 20 мая по семейным делам, а 2 июня перед вылетом в Чехию была временно задержана в аэропорту Казани. Спецслужбы изъяли у Курмашевой оба ее паспорта, а суд оштрафовал ее на 10 000 рублей за то, что она не зарегистрировала свой второй паспорт в российских органах власти. С тех пор Курмашева находилась в РФ, ожидая возвращения документов.

18 октября Курмашева была задержана в Казани, ее обвинили в том, что она не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента". При этом в списках "иноагентов" в личном качестве она не фигурирует. Согласно УК РФ, по этой статье Курмашевой может грозить до пяти лет лишения свободы.

23 октября Советский районный суд Казани арестовал журналистку до 5 декабря по уголовному делу о несоблюдении требований закона об "иноагентах". 1 декабря тот же суд продлили срок ареста Курмашевой на два месяца - до 4 февраля 2024 года. 12 декабря Верховный суд Татарстана, рассмотревшийй иск адвокатов журналистки с просьбой заменить арест на меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

ЕС резко осудил арест в РФ Алсу Курмашевой. 25 октября официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе назвал случившееся "очередной демонстрацией репрессий российского режима в отношении журналистов, в особенности международных и независимых журналистов".

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