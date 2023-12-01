Суд в РФ продлил арест редактору "Радио Свобода" Курмашевой

Редактора татаро-башкирской службы "Радио Свобода" Алсу Курмашеву обвиняют в том, что она не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента". Адвокат журналистки намерен обжаловать решение суда.

Советский районный суд Казани на два месяца продлил арест журналистки татаро-башкирской службы медиакомпании Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) "Идель. Реалии" Алсу Курмашевой, обвиняемой в непредоставлении документов для включения в реестр "иностранных агентов" (часть 3 статьи 330.1 УК). Об этом "Идель. Реалии" сообщает в пятницу, 1 декабря.

Процесс по продлению ареста был закрыт для СМИ. "Меру пресечения продлили на два месяца, до 5 февраля", - сообщил журналистам следователь после заседания. Адвокат Курмашевой Рим Сабиров заявил, что намерен обжаловать решение суда. "Лицо, обвиняемое в преступлении средней тяжести, конечно же, не может находиться под стражей. В данном случае мы считаем, что суд предвзято подходит к избранию меры пресечения", - привело агентство ТАСС слова юриста.

Уголовное дело Курмашевой об "иноагентстве"

Алсу Курмашева - гражданка России и США, постоянно проживающая в Праге. Журналистка приехала в Россию 20 мая по семейным делам, а 2 июня перед вылетом в Чехию была первый раз задержана в аэропорту Казани - спецслужбы тогда изъяли у нее оба паспорта. 18 октября Курмашеву задержали вновь. На этот раз по обвинению в том, что не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента". Согласно УК РФ, Курмашевой может грозить до пяти лет лишения свободы.

В Евросоюзе осудили арест журналистки. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал ее уголовное дело "очередной демонстрацией репрессий российского режима в отношении журналистов, в особенности международных и независимых журналистов".

Курмашева параллельно пытается обжаловать приговор по другой статье

Помимо заседания по продлению меры пресечения 1 декабря состоялось слушание по обжалованию приговора мирового суда, который признал Курмашеву виновной в неуведомлении о втором гражданстве.

Как пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела, Курмашева получила паспорт США в 2015 году, а соответствующее уведомление подала в отдел УФМС в июне 2023 года. Мировой суд признал Курмашеву виновной и назначил штраф в размере 10 тыс. рублей. Сторона защиты обжалует приговор. По словам Сабирова, его подзащитная не могла быть субъектом преступления, потому что постоянно проживала в Чехии, передает ТАСС.

"Закон прямо говорит, что для постоянно проживающих не на территории России такое уведомление не требуется", - объяснил адвокат. Следующее слушание по этому делу состоится 4 декабря.

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