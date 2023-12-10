В Казани прошел пикет против преследования журналистов

Казанские активисты сначала выступили в защиту прав женщин на аборты, а затем - против преследования сотрудников СМИ. Обе акции были согласованы с властями.

В Казани в воскресенье, 10 декабря, прошел пикет за свободу прессы и против преследований журналистов. Участники акции, в частности, выступили в поддержку журналистки татаро-башкирской службы медиакомпании Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) "Идель.Реалии" Алсу Курмашевой, которая со второй половины октября находится в местном СИЗО.

Цель пикета, по словам участников, - призвать обеспечить законодательную защиту сотрудникам прессы, пишет "Идель.Реалии". На плакатах, которые держали в руках казанские активисты, было написано: "Алсу Курмашева - журналистка, а не преступница", "Никто не должен умирать за право говорить правду", "Не преследуйте журналистов".

Как сообщает Telegram-канал Sota, сотрудники полиции потребовали от двух пикетчиков убрать плакаты с именем Курмашевой как "не соответствующие тематике митинга". После они предложили закрасить на плакатах имена живых журналистов. Представители силовых структур утверждают, что пикет должен был быть посвящен только памяти погибших журналистов.

Протест против запрета абортов в Казани

Ранее в тот же день в столице Татарстана прошел пикет против ограничений, связанных с прерыванием беременности. По данным журналистов, власти согласовали обе акции. При этом "Коммерсант" писал со ссылкой на мэрию города, что "исполнительным комитетом Казани согласован митинг, посвященный повышению демографии и запрету абортов".

Sota опубликовала фотографии пикетчиков с плакатами. На них написано: "Дети должны быть желанными", "Нет абортов - нет секса". В руках одной из пикетирующих - плакат с нарисованной вешалкой и надписью "Не повторим".

Акция приурочена к решению властей ряда российских регионов ввести запрет на "склонение" к абортам и запрет на прерывание беременности в частных клиниках.

Уголовное дело Курмашевой об "иноагентстве"

Алсу Курмашева - гражданка России и США, постоянно проживающая в Праге. Журналистка приехала в Россию 20 мая по семейным делам, а 2 июня перед вылетом в Чехию была первый раз задержана в аэропорту Казани - спецслужбы тогда изъяли у нее оба паспорта. 18 октября Курмашеву задержали вновь. На этот раз по обвинению в том, что она не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента". Согласно УК РФ, Курмашевой может грозить до пяти лет лишения свободы. 1 декабря Советский районный суд Казани продлил ее содержание в СИЗО до 5 февраля 2024 года.

В Евросоюзе осудили арест журналистки. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал ее уголовное дело "очередной демонстрацией репрессий российского режима в отношении журналистов, в особенности международных и независимых журналистов".

Смотрите также: