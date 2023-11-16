Аборты в России. В частных клиниках уже введен запрет?

В России на федеральном уровне обсуждают возможность запрета абортов. Первые на очереди - частные клиники, где процедуру прерывания беременности делают наиболее безболезнено. Какие меры за этим последуют и почему?

Введение штрафов за склонение к абортам, запрет на прерывание беременности в частных клиниках, согласие мужей на аборт. В России, как в среде чиновников и депутатов, так и представителей РПЦ, вновь начали активно обсуждать возможность ограничения абортов.

Это произошло после того, как в октябре Минздрав России ужесточил на федеральном уровне оборот мизопростола и мифепристона - эти препараты для прерывания беременности чаще всего используют в частных клиниках. До этого Минздрав выпустил методические рекомендации, в которых призывал врачей формировать у женщин "негативное отношение к аборту".

Как вопрос абортов решают в регионах РФ

Мордовия стала первым регионом России, где на местном уровне узаконили штрафы за "склонение" к прерыванию беременности. К этому относятся "уговоры, предложения, подкуп, обман, выдвижение иных требований" в отношении беременных женщин. Аналогичный закон приняли в Тверской области, установив те же, что и Мордовии, суммы штрафов: от 5 до 10 тысяч рублей - для рядовых граждан, от 10 до 20 тысяч - для иностранцев, от 25 до 50 тысяч - для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей - для юридических лиц. Закон не распространяется на врачей, они по-прежнему могут рекомендовать делать аборты по медицинским причинам.

Таблетки для прерывания беременности, которые могут оказаться под запретом в РФ Фото: Erin Hooley/Chicago Tribune/TNS/Abaca/picture alliance

Если пока к введению аналогичных штрафов приглядываются в Тамбовской и Калининградской областях, то в Курской, Челябинской областях, в Татарстане и аннексированном РФ Крыму, решили убеждать женщин сохранять плод. Там обошлись без официальных запретов, но власти торжественно отчитались, что все частные учреждения "добровольно" (за исключением одной клиники в Курской области) отказались от предоставления услуги для прерывания беременности. В этих субъектах с жещинами, желающими сделать аборт, "активно работают" - проводят анкетирование и выясняют их проблемы, рассказывал замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

РПЦ против абортов

Инициативы регионов поддержал глава РПЦ патриарх Кирилл, предложив распространить на всю страну. По его словам, это может "как по движению волшебной палочки" решить демографические проблемы. Глава РПЦ написал письмо в Госдуму, в котором призвал запретить аборты в частных российских клиниках, так как там, по его словам, не соблюдают антиабортные требования Минздрава. В Госдуме начали рассматривать возможность законодательного оформления этой инициативы.

При этом в РПЦ решили на этом не останавливаться: патриаршая комиссия по вопросам семьи материнства и детства предложила обязать замужних женщин для прерывания беременности получать согласие мужа, но пока это осталось на уровне обсуждений.

Дмитрий Орешкин Фото: DW/Artem Khan

На введении налога на аборт настаивали в РПЦ еще в 2015 году, но эта инициатива тогда поддержки со стороны федеральных властей не получила, напоминает политолог Дмитрий Орешкин. Кремль опасается "перегибать палку" с ограничением абортов, считает эксперт, осознавая непопулярность этой идеи у значительной части населения и побаиваясь женской солидарности. Впрочем, власти продолжат двигаться по прежней политической траектории, уверен он, задачу женщин постараются все равно сводить "к кухне, детям и церкви".

Хоть о полном запрете абортов никто не будет говорить, но власти будут следовать "путинскому стилю", говорит Орешкин: "Как в случае с конвертацией валюты. Она как бы не запрещена, но на деле ограничения с валютными операциями настолько жесткие, что де-факто это запрещено".

Орешкин отмечает, что в некоторых российских регионах с сильной религиозной культурой, как в Чечне, это делать удается проще, а в других более светских "просто идут впереди паровоза, чтобы показать свою преданность". Эксперт видит схожесть этой ситуации с политикой Кремля во время коронавирусных ограничений, когда всю ответственность свалили на глав регионов.

Демографического эффекта от ограничения абортов не стоит ждать

Росстат зафиксировал в 2022 году 506 тысяч процедур по искусственному прерыванию беременности, из которых пятую часть провели в частных клиниках. В среднем количество абортов в стране ежегодно снижается на 6%, отметили в Минздраве. В ведомстве объяснили это успехами доабортного консультирования и "недели тишины". Это обязательная практика, которая стала повсеместной с 2012 года: женщин перед абортом консультирует психолог, предлагая подумать над решением.

Независимый демограф Алексей Ракша обращает внимание, что количество абортов по желанию россиянок за 2022 было меньше - около 300 тысяч. По его словам, Росстат в свою статистику включает "выкидыши, замершие и внематочные беременности, пузырный занос и абнормальные продукты зачатия", то есть вынужденные аборты.

Акции протеста против запрета абортов Фото: Alicia Devine/AP Photo/picture alliance

Тенденция по сокращению искусственных абортов, обращает внимание Ракша, началась еще с 1988 года, но благодаря контрацептивной революции, а не нововведениям чиновников. По его мнению, нынешние инициативы региональных властей по ограничению абортов особого эффекта на демографическое состояние страны не окажут. Если власти решатся на жесткие меры, то результатом этого будет не бурный рост рождаемости, а популярность абортного туризма, расширение подпольной сферы, незначительное увеличение материнской и младенческой смертности, уверен Ракша: "Возможно маленькое временное увеличение рождаемости в первый год, но дальше влияние станет отрицательным, либо нулевым".

В ближайшие десятилетия Россия вынуждено переживет длительный демографический кризис. Сократить этот разрыв между числом родившихся и умерших, считает Ракша, возможно за счет материнского капитала или других крупных разовых выплат (на второго ребенка и больше). Причем без учета нуждаемости и адресности, чтобы охватить как можно больше семей, говорит Ракша: "Эта мера, рассчитанная на десятилетия, может поднять рождаемость на 15-20%".

Психологическое давление на женщин, чтобы остановить аборты

Власти пытается монополизировать услугу абортов, убеждена активистка в сфере репродуктивных прав женщин Мария Карнович-Валуа. Она обращает внимание на то, что в государственных медучреждениях, как правило, проводят хирургическую операцию по удалению плода - "в российских реалиях это может быть болезненная и неприятная процедура, которая пугает многих женщин". В частных клиниках чаще всего используют медикаментозный способ, женщине достаточно выпить препарат для прерывания беременности и вернуться домой.

"Вероятно, и штрафы направлены главным образом на частные клиники. Их будет легче привлечь за "склонение" к абортам, например, из-за более мягкой политики относительно предабортных требований Минздрава. Но правоприменительной практики пока нет", - говорит Карнович-Валуа.

Эксперт также отмечает, что Россия в мировой статистике значительно улучшила свои позиции по числу абортов, оказавшись в положительных лидерах. Даже несмотря на то, что в российскую статистику включают случаи выкидышей, в 2020 году Россия оказалась на 111-м месте, подчеркивает Карнович-Валуа: "Все за счет распространения контрацептивов и осознанного планирования семьи. Это противоречит риторике РПЦ, которая утверждает о чудовищной ситуации с абортами".

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