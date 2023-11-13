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Глава РПЦ призвал запретить "склонять" женщин к абортам

Ольга Лебедева
13 ноября 2023 г.

Патриарх Кирилл заявил, что проблему сокращения населения можно решить "как по движению волшебной палочки", запретив на федеральном уровне "склонять" к искусственному прерыванию беременности.

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Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (фото из архива: 2016 год)Фото: Sergei Chirikov/dpa/picture alliance

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл призвал запретить в России на федеральном уровне "склонение" женщин к совершению абортов. Таким образом можно решить в стране проблему сокращения численности населения, заявил он в воскресенье, 12 ноября, выступая на пленарном съезде РПЦ по социальному служению.

"В России действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно… Мы нуждаемся в большем количестве людей", - отметил он. При этом, по словам патриарха, "население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки". "Если научимся отговаривать женщин от свершения аборта, статистика сразу пойдет вверх", - пояснил он.

При этом патриарх привел в пример новый закон в Мордовии и выразил надежду, что "инициатива будет поддержана и в других регионах и на федеральном уровне".

В Мордовии и Тверской области приняты запреты "склонения" к абортам

В начале августа закон "О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности" был принят в Мордовии. В начале ноября за аналогичный закон проголосовали депутаты Законодательного собрания Тверской области. За нарушения данных норм предусмотрены крупные штрафы.

Кроме того, несколько дней назад стало известно о том, что все частные клиники аннексированного Крыма отказались от проведения абортов. Ряд частных клиник в Курской и Челябинской области, а также в Татарстане также больше не оказывают услуги по прерыванию беременности.

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