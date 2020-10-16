Население России сокращается быстрее, чем ожидалось

Население России, согласно новым прогнозам, к концу текущего года может сократиться на 352,5 тыс., а к 2024 году - на 1,2 млн человек, сообщила в пятницу, 16 октября, газета "Известия" со ссылкой на копию обновленной версии единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года. Еще только в августе прогнозировалось, что по итогам 2020 года убыль населения РФ составит 158 тыс. человек, то есть в два с лишним раза меньше.

На последующие годы прогноз по убыли населения России также стал пессимистичнее. Ранее ожидалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тыс., а затем перейдет к росту. Между тем по новому прогнозу, убыль будет стабильной: численность населения будет ежегодно уменьшаться соответственно на 290, 238, 189 и 165 тыс. человек. В результате к 2024 года население России сократится на 1,2 млн человек.

В документе, имеющемся в распоряжении "Известий", отмечается, что еще более масштабная убыль наблюдалась в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек. Прогноза на 2025 - 2029 годы в плане правительства нет, а в 2030 году ожидается прирост населения на уровне 10 тыс. человек.

Национальные цели развития России

Как отмечают "Известия", Единый план по достижению национальных целей до 2030 года должен стать одним из главных стратегических документов для выполнения июльского указа президента РФ Владимира Путина.

Документ определяет пять национальных целей развития страны вместо девяти из предыдущего майского указа от 2018 года и продлевает сроки их исполнения до 2030 года. Это сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

В преамбуле к единому плану демографический вызов назван важнейшим на предстоящие десять лет.

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