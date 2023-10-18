Беженки вынуждены вернуться в Украину, чтобы сделать аборт?

В Польше, Румынии, Словакии и Венгрии ограничено право на защиту сексуального и репродуктивного здоровья беженцев из Украины, в том числе и жертв изнасилований на войне. Этому были посвящены дебаты в Европарламенте.

Евродепутаты призывают на законодательном уровне обязать все страны-члены ЕС предоставлять женщинам-беженкам из Украины полный доступ к правам и услугам в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, в частности, к праву на аборт. Эту проблему депутаты Европарламента обсудили совместно с представителями Еврокомиссии и Европейского Совета во время дебатов, прошедших вечером во вторник, 17 октября, в Страсбурге.

Из более чем четырех миллионов украинцев, выехавших в ЕС, спасаясь от войны, около 90 процентов составляют женщины и дети, среди которых есть жертвы сексуального насилия. Статус о временной защите ЕС предоставляет беженцам из Украины немедленный доступ к медицинским услугам, рынку труда, образованию и жилью и в стране пребывания в Европейском Союзе. Однако на национальном уровне условия пребывания украинцев имеют свои нюансы в каждой стране, особенно это касается вопросов здравоохранения.

"Вынуждены возвращаться в Украину, чтобы сделать аборт"

В своих выступлениях евродепутаты ссылались на данные отчетов общественных и международных организаций, в частности ООН, которые, по словам представительницы фракции "Европейской народной партии" из Ирландии Марии Волш, "свидетельствуют, что российская армия совершила большое количество ужасающих преступлений против мирного населения, включая пытки, изнасилования и другие виды сексуального насилия". С последствиями этого "варварства" сталкиваются украинские беженки, которые "вынуждены возвращаться в охваченную войной Украину, чтобы получить доступ к гинекологическим медицинским услугам или сделать аборт", поскольку "они не имеют легального доступа к этим услугам во всех европейских странах", отметила евродепутат из Ирландии.

По словам евродепутата от группы либералов из Испании Марии Сораи Родригез Рамос, многие женщины-беженки из Украины стали жертвами сексуального насилия, совершенного российскими военными, и "ЕС не делает все от него зависящее, чтобы помочь этим женщинам, не имеющим полного доступа к услугам в сфере сексуального и репродуктивного здоровья". "В Польше и Венгрии они не имеют возможности сделать аборт, и вынуждены возвращаться в Украину, где это легально", - сказала евродепутат.

Родригез Рамос призвала Еврокомиссию и правительства стран-членов ЕС пересмотреть национальные стратегии в этом вопросе, чтобы гарантировать украинским женщинам, "против которых изнасилование было применено как оружие в войне", полный доступ к медицинским услугам.

Преступления против женщин - деструктивное последствие российского вторжения в Украину, сказал польский депутат от группы социалистов Лешек Миллер. Миллионы украинок с детьми уехали и нашли убежище в Польше, Румынии, Словакии, добавил он. "Однако эти женщины испытывают проблемы с доступом к услугам в сфере репродуктивного здоровья, потому что в этих странах, включая мою (Польшу. - Ред.), действуют ограничительные нормы, создающие препятствия для доступа к этим услугам", - признал Миллер и призвал "сделать конкретные шаги", чтобы устранить эти препятствия во всем ЕС.

Кроме Польши и Венгрии, где беженки из Украины сталкиваются с проблемами в сфере защиты женского здоровья, евродепутаты также упоминали Румынию и Словакию. По словам евродепутата из Нидерландов от группы "Зеленых" Тинеки Стрик, в этих странах украинки либо вынуждены "оставаться без этих услуг, либо возвращаться в разрушенную войной Украину", чтобы их получить.

"Позорная ситуация"

Украинки, "спасающиеся от путинских бомб", в некоторых странах ЕС лишены права на охрану сексуального и репродуктивного здоровья, заявила евродепутат от группы Левых из Швеции Малин Бйорк. По ее словам, речь идет о "базовых вещах для каждой женщины": пренатальных и постнатальных услугах, возможности родить ребенка в достойных условиях, медицинских услугах для жертв гендерного насилия, доступе к контрацепции и абортам.

В некоторых странах ЕС эти услуги стоят слишком дорого, в других украинские беженки не имеют надлежащей информации о них, а в некоторых "это запрещено законом". По мнению Бйорк, это "позорная ситуация по отношению к украинкам". Она призвала евроинституты "вслух заявить, что доступ к сексуальным и репродуктивным правам - жизненная необходимость, чтобы это услышали во всех странах-членах ЕС".

Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли, присутствовавшая на дебатах, отметила, что Еврокомиссии хорошо известно об этих проблемах и что она лично несколько раз находилась в странах ЕС со специальными миссиями, во время которых общалась с украинскими беженками. Далли заверила, что Еврокомиссия "тесно сотрудничает со странами-членами, региональными властями, неправительственными организациями, чтобы гарантировать доступ к этим важным услугам и чтобы ни одна жертва сексуального насилия не осталась без защиты".

Голосование за резолюцию "Ситуация женщин-беженок из Украины, учитывая доступ к сексуальным и репродуктивным правам", состоится во время следующей сессии Европарламента.

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