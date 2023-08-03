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Мордовия первой в России запретила склонять женщин к абортам

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Законодатели Мордовии приняли региональный закон о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность.

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Беременная женщина
Фото: picture-alliance/dpa/A. Warnecke

В Мордовии депутаты Государственного собрания приняли региональный закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности, сообщил законодательный орган на своем сайте в четверг, 3 августа.

С законодательной инициативой выступила Общественная палата Мордовии. Его авторы отмечают, что Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года называет искусственное прерывание беременности одним из факторов, негативно влияющих на здоровье женщин, а также признает высокое количество абортов одной из причин низкого уровня рождаемости.

"Согласно принятому закону, под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований. Склонением не является информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Госсобрания.

Административная ответственность за склонение к абортам

Как следует из текста закона, "пропаганда искусственного прерывания беременности, а равно склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности влекут за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Мордовия". Какая именно ответственность предусмотрена, в тексте закона и на сайте Госсобрания не уточняется.

Глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале отметил, что республика "стала первым регионом России, где приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности". По его словам, эта инициатива прошла обсуждения и получила поддержку религиозных и общественных организаций, мусульманского сообщества, митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.

"Число абортов в республике снижается. Пять частных клиник уже добровольно отказались от услуг по искусственному прерыванию беременности", - добавил глава Мордовии.

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Сообщение на сайте Гособрания Мордовии

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