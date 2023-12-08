В 2023 году погибли 94 журналиста, большинство - в Газе

По данным IFJ, война Израиля против ХАМАС стала самой смертоносной для работников СМИ с 1990 года. Опасной для журналистов остается и война в Украине.

Международная федерация журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) выразила глубокую обеспокоенность числом сотрудников СМИ, погибших по всему миру при выполнении своей работы в 2023 году. В ежегодном отчете IFJ, опубликованном в пятницу, 8 декабря, говорится, что с начала года в мире были убиты 94 журналиста и работника медиа, в том числе девять женщин.

Количество жертв увеличилось более чем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года и вдвое по сравнению с 2021 годом, когда были убиты соответственно 67 и 47 сотрудников СМИ, сообщила базирующаяся в Брюсселе организации.

Конфликт Израиля и ХАМАС - самый смертоносный за 30 лет

В основном это связано с войной Израиля против группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. По данным IFJ, она унесла больше журналистских жизней, чем любой другой конфликт с 1990 года, когда организация начала вести регистр убитых работников медиа.

С момента террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября были убиты 68 журналистов, освещавших этот конфликт - это не менее чем одна смерть в день и 72% от общего количества погибших работников СМИ в мире. Подавляющее большинство погибших - палестинские журналисты из сектора Газа, где продолжается израильская военная операция.

Украина также "остается опасной страной для журналистов" спустя почти два года после полномасштабного вторжения России, отмечается в отчете. В этом году при освещении этой войны погибли три журналиста из Украины, России и Франции. Гибель журналистов также зафиксирована в Афганистане, на Филиппинах, в Индии, Китае и Бангладеш.

Почти 400 работников СМИ заключены в тюрьму

Кроме того, количество заключенных представителей СМИ увеличилось в 2023 году до 393, что подсвечивает политические репрессии во многих странах: в России, Беларуси, Китае, Иране и других, пишет IFJ. Особенно расширился этот список за последние три года.

Президент IFJ Доминик Пардалье призвала разработать "новый глобальный стандарт" для усиления защиты журналистов по всему миру.

Приостановка членства Союза журналистов России в IFJ

В феврале 2023 года Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России (СЖР). Решение было принято по результатам расследования действий СЖР после российского вторжения в Украину и создания филиалов СЖР на аннексированных украинских территориях - шага, который Союз журналистов России отказался пересмотреть.

Как заявила тогда президент международной организации Пардалье, действия российского союза нарушают принципы солидарности и сеют раздор в профессиональной среде. Глава СЖР Владимир Соловьев назвал решение IFJ о приостановке членства своей организации политическим и ничем не оправданным. Союз журналистов России входил в IFJ с 1995 года.

Смотрите также: