CPJ: В войне Израиля с ХАМАС погибли 48 журналистов

Не менее 48 журналистов погибли в результате нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и ответных боевых действий израильской армии. Об этом говорится в отчете Комитета защиты журналистов (CPJ) , опубликованном в воскресенье, 19 ноября.

По данным CPJ, среди погибших - 43 палестинца, четыре израильтянина и один ливанец. Еще девять сотрудников СМИ ранены, 13 арестованы, а трое числятся пропавшими без вести. Кроме того, комитет расследует "многочисленные неподтвержденные сообщения об убийствах, пропаже, задержаниях, ранениях других журналистов или угрозах в их адрес", отмечается в документе.

"Журналисты - это гражданские лица, выполняющие важную работу во времена кризиса, они не должны становиться мишенью воюющих сторон", - подчеркнул координатор программ CPJ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Шериф Мансур.

Как сообщается, больше всего журналистов погибло в день атаки ХАМАС на Израиль 7 октября - тогда были убиты шесть сотрудников СМИ. Сейчас с особенно высокими рисками сталкиваются журналисты в секторе Газа, которые пытаются освещать конфликт во время наземной операции Израиля, "в том числе в условиях разрушительных израильских авиаударов, перебоев со связью, дефицита поставок и масштабных отключений электроэнергии", говорится в отчете.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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