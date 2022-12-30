Во всем мире за последние 20 лет убито 1700 журналистов
Сергей Ромашенко
1 ч. назад
Самым смертоносным годом для журналистов стал 2012-й. Самой опасной для репортеров страной Европы является Россия, следует из доклада "Репортеров без границ".
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За последние 20 лет не менее 1688 журналистов погибли во всем мире при исполнении своих профессиональных обязанностей, сообщается в докладе правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF), представленном в пятницу, 30 декабря, в Париже. Как следует из документа, в период с 2003 по 2022 годы на работе ежегодно погибали в среднем 80 работников СМИ.
Самым смертоносным для журналистов годом стал 2012-й - тогда погибли 144 репортера. В 2013 году жертвами насилия стали лишь на два журналиста меньше - 142. После этих самых трагических для журналистики лет, вызванных преимущественно войной в Сирии, ежегодное число жертв среди работников СМИ к 2021 году снизилось до 51-го. В текущем году при исполнении профессиональных обязанностей погибли 58 репортеров.
Россия - самая опасная страна в Европе для журналистов
80 процентов всей смертей среди журналистов произошло на территории 15 стран, особенно в Ираке и Сирии - здесь с 2003 года погибли в общей сложности 578 работников СМИ. На третьем месте находится Мексика (125), за ней следуют Филиппины (107), Пакистан (93), Афганистан (81) и Сомали (78).
Самой опасной для журналистов страной Европы остается Россия - здесь при исполнении профессиональных обязанностей погибли 25 репортеров. На втором месте - Украина (20 погибших, из них восемь - после начала российского вооруженного вторжения в эту страну).