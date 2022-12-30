Во всем мире за последние 20 лет убито 1700 журналистов

Самым смертоносным годом для журналистов стал 2012-й. Самой опасной для репортеров страной Европы является Россия, следует из доклада "Репортеров без границ".

За последние 20 лет не менее 1688 журналистов погибли во всем мире при исполнении своих профессиональных обязанностей, сообщается в докладе правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF), представленном в пятницу, 30 декабря, в Париже. Как следует из документа, в период с 2003 по 2022 годы на работе ежегодно погибали в среднем 80 работников СМИ.

Самым смертоносным для журналистов годом стал 2012-й - тогда погибли 144 репортера. В 2013 году жертвами насилия стали лишь на два журналиста меньше - 142. После этих самых трагических для журналистики лет, вызванных преимущественно войной в Сирии, ежегодное число жертв среди работников СМИ к 2021 году снизилось до 51-го. В текущем году при исполнении профессиональных обязанностей погибли 58 репортеров.

Россия - самая опасная страна в Европе для журналистов

80 процентов всей смертей среди журналистов произошло на территории 15 стран, особенно в Ираке и Сирии - здесь с 2003 года погибли в общей сложности 578 работников СМИ. На третьем месте находится Мексика (125), за ней следуют Филиппины (107), Пакистан (93), Афганистан (81) и Сомали (78).

Самой опасной для журналистов страной Европы остается Россия - здесь при исполнении профессиональных обязанностей погибли 25 репортеров. На втором месте - Украина (20 погибших, из них восемь - после начала российского вооруженного вторжения в эту страну).

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