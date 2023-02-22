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Фото: ifj.org
ПолитикаГлобальные темы

IFJ приостановила членство Союза журналистов России

Сергей Ромашенко
60 мин. назад

Международная федерация журналистов посчитала неприемлемым создание отделений СЖР на захваченных территориях Украины.

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Международная федерация журналистов (IFJ) приостановила членство Союза журналистов России (СЖР), сообщила IFJ в среду, 22 февраля, со ссылкой на результаты голосования членов исполкома федерации.

В пресс-релизе IFJ говорится, что данное решение вступает в силу незамедлительно по результатам расследования действий СЖР после российского вторжения в Украину и создания филиалов СЖР на аннексированных украинских территориях - шага, который Союз журналистов России отказался пересмотреть.

"IFJ является организацией, основанной на международной солидарности, на принципах сотрудничества между союзами-членами и уважении прав всех журналистов. Создание Союзом журналистов России четырех отделений на оккупированных украинских территориях со всей очевидностью разрушило эту солидарность и посеяло раскол между союзами", - отметил президент Международной федерации журналистов Доминик Прадалье.

Реакция Союза журналистов России

Глава СЖР Владимир Соловьев назвал решение IFJ о приостановке членства Союза журналистов России политическим и ничем не оправданным. По его словам, когда в 2014 году СЖР создал отделения в присоединенном Крыму, к ним не было претензии со стороны международной организации.

Соловьев также сказал, что СЖР не планирует каких-либо активных действий в связи с приостановкой членства российского союза. "Мы просто не будем платить огромные взносы, и у нас не будет никаких совместных мероприятий, но их у нас и так давно не было", - отметил он, добавив, что исключить СЖР из организации можно только на конгрессе, который состоится в 2026 году. "Исполком международной организации этого сделать не может, а конгресс - да. Но на нем мы сможем предъявить свои претензии", - сказал Соловьев.

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