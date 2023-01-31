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Скриншот сайта Международной федерации журналистов (IFJ)
Фото: ifj.org
ПолитикаРоссия

IFJ начал процедуру исключения Союза журналистов России

Сергей Гуща
1 ч. назад

Государства Северной Европы обвинили Международную федерацию журналистов в бездействии из-за работы российских госСМИ на оккупированных украинских территориях.

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Международная федерация журналистов (IFJ) инициировала формальную процедуру приостановки членства Союза журналистов России и его последующего исключения из состава IFJ. Эта мера принята в ответ на обвинение IFJ в коррупции и бездействии, выдвинутое журналистскими объединениями Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии, которые в знак протеста решили покинуть организацию, сообщило агентство Reuters во вторник, 31 января. Заявления о выходе из IFJ они намерены подать в течение этого же дня. 

Журналисты из скандинавских стран обосновали свое решение тем, что IFJ никак не отреагировала на деятельность российских государственных СМИ на оккупированных российской армией и позже аннексированных территориях Украины, а также на создание региональных ассоциаций журналистов России в этих регионах. "Они смогли совершенно спокойно это сделать, и международная федерация не исключила российский союз" - заявила глава Союза журналистов Финляндии Ханне Ахо.

Обвинения в коррупции и недемократических практиках

Кроме того, журналистские объединения из четырех стран обвиняют IFJ в непрозрачном финансировании. Они указали на то, что прошлогодний конгресс организации в Омане был почти полностью оплачен властями и компаниями этого султаната. Из потраченных на мероприятие 778 тысяч евро IFJ внесла сама лишь 33 тысячи евро. Недовольство скандинавских объединений вызывает и слишком медленная смена состава руководящих органов Международной федерации журналистов, что, по их мнению, свидетельствует о недемократических практиках при выборах.

В свою очередь заместитель генерального секретаря IFJ Джереми Диар заявил, что организация "полностью отвергает ложные, дискредитирующие и наносящие ущерб обвинения".

Международная федерация журналистов со штаб-квартирой в Брюсселе была основана в 1926 году. Она является крупнейшей в мире организацией работников СМИ и объединяет 187 ассоциаций более чем в 140 странах.

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