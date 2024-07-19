Эвана Гершковича приговорили в РФ к 16 годам колонии

Свердловский областной суд приговорил корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о "шпионаже". Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили российские госСМИ. Обвинение просило для американского журналиста 18 лет лишения свободы.

Дело Эвана Гершковича

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в России в марте 2023 года. Его арестовали по решению Лефортовского суда Москвы по делу о "шпионаже". Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным в РФ по такому обвинению с момента окончания холодной войны.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что журналист "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". И сам Гершкович, и WSJ эти обвинения отвергают, а администрация США назвала их "смехотворными". Рабочая группа ООН признала задержание Эвана Гершковича в России произвольным и нарушающим права человека, призвав освободить его.

Слухи об обмене Эвана Гершковича

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале этого года Владимир Путин намекнул на возможность обмена Эвана Гершковича на россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство. По его словам, спецслужбы находятся "в контакте друг с другом" и обсуждают этот вопрос. "Мы готовы его решить, но есть определенные условия, которые обсуждаются по каналам спецслужб. Я полагаю, что соглашение может быть достигнуто", - заявил Путин.

В контексте возможного обмена он также рассказал о "человеке, отбывающем наказание в одной из стран-союзниц США", который "из патриотических побуждений ликвидировал бандита в одной из европейских столиц". По данным СМИ, Путин, судя по всему имел в виду Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.