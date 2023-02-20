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Андрей Пивоваров
Андрей Пивоваров (фото из архива)Фото: Uncredited/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Андрей Пивоваров находится в колонии в Карелии

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Как сообщила экс-глава избирательного штаба, Андрей Пивоваров содержится в ПКТ исправительной колонии №7 в Сегеже в Карелии.

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Российского оппозиционера Андрея Пивоварова, осужденного на четыре года по статье о деятельности "нежелательной" организации, этапировали в исправительную колонию №7 (ИК-7) в Сегеже в Карелии и поместили в помещение камерного типа (ПКТ) до 30 апреля. Об этом сообщила экс-глава избирательного штаба Пивоварова - Татьяна Усманова. Ее слова привела в понедельник, 20 февраля, "Новая газета Европа".

По словам Усмановой, Пивоваров находится в ИК-7 с 24 января, ему вменили в вину несколько нарушений. Политику запрещены звонки и свидания. У него нет возможности свободно перемещаться по территории колонии.

"Андрея Пивоварова продолжают держать в полной изоляции. Он находится в заключении почти два года. За это время у него было всего одно свидание с матерью на полтора часа и несколько звонков", - рассказала Татьяна Усманова. "Мы все ждали, что с момента перевода в колонию жизнь станет чуть легче, однако - нет", - добавила она.

AI говорила о "насильственном исчезновении" политика

Правозащитная организация Amnesty International (AI) 17 февраля завила о "насильственном исчезновении" политика.

"Содержание без связи с внешним миром на протяжении последнего месяца российского оппозиционера Андрея Пивоварова, который был лишен свободы по политически мотивированным обвинениям, является продолжающимся насильственным исчезновением", - заявила директор российского представительства AI Наталья Звягина.

Дело Андрея Пивоварова

Бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров был задержан 31 мая 2022 году в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, когда он уже сел в самолет, который должен был вылететь в Польшу. В петербургской квартире политика был проведен обыск, после чего его арестовали.

Ленинский районный суд Краснодара 15 июля 2022 года приговорил политика к четырем годам колонии общего режима по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК РФ) - "Открытой Россией". Оппозиционеру также в течение восьми лет запретили заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета. Политик свою вину не признал.

Минюст РФ 3 июня объявил Пивоварова "иноагентом" - одновременно с Олегом Кашиным и Евгением Чичваркиным.

Позднее, 22 декабря 2022 года, стало известно, что Пивоварова этапировали из СИЗО-1 в Краснодаре - до апелляции на приговор.

Он вышел на связь из Санкт-Петербурга 18 января, с тех пор у его родных и близких не было никакой информации о нем.

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