Игоря Стрелкова этапировали в колонию для бывших силовиков

Экс-командира сепаратистов в Донбассе Стрелкова (Гиркина) перевели в колонию в Кирово-Чепецке. Там содержатся бывшие сотрудники силовых структур.

Бывшего командира пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в колонию №5 Кирово-Чепецка, сообщила в четверг, 18 июля, его жена Мирослава Регинская. Других подробностей она не привела.

Как уточняет ТАСС, в этом исправительном учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур. Там, например, содержались бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко и экс-полицейский Игорь Ляховец, подбросивший наркотики корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову.

Бывший офицер ФСБ и экс-командующий в "ДНР"

С апреля 2014 года бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) командовал вооруженными формированиями пророссийских сепаратистов на востоке Украины. С мая по август 2014 года он занимал пост "министра обороны" самопровозглашенной "ДНР".

В 2022 году он поддержал полномасштабную войну РФ против Украины, однако резко критиковал руководство РФ, которое, по его мнению, действовало недостаточно радикально. Стрелкова задержали в июле 2023 года, поводом для уголовного преследования послужили посты в его Telegram-канале. В конце января 2024 года Стрелков был признан виновным в призывах к экстремизму и осужден на четыре года колонии.

Суд в Гааге приговорил Стрелкова к пожизненному сроку по делу MH17

Ранее россиянина приговорили к пожизненному сроку в Нидерландах - в ноябре 2022 года такое решение вынес окружной суд Гааги по делу о крушении "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines, сбитого из российского ЗРК "Бук" в Донецкой области в 2014 году. Приговор Стрелкову был вынесен заочно. В результате той катастрофы погибли 298 человек.