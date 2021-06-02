 Суд в Краснодаре оставил под арестом Андрея Пивоварова | Новости из Германии о России | DW | 15.06.2021

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Россия

Суд в Краснодаре оставил под арестом Андрея Пивоварова

Пивоварова арестовали за репост в Facebook, который сделал другой человек. Несмотря на свидетельские показания, суд в Краснодаре отказался изменить политику меру пресечения.

Бывший исполнительный директор Открытой России Андрей Пивоваров

Бывший исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров

Краснодарский краевой суд во вторник, 15 июня, оставил в силе меру пресечения бывшему исполнительному директору ликвидированной организации "Открытая Россия" Андрею Пивоварову. По делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации" оппозиционый политик останется под арестом до 31 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщила "Правозащита Открытки".

Как заявила экс-координатор "Открытой России" Татьяна Усманова, пост в Facebook, ставший поводом для уголовного преследования политика опубликовал не он. Автором является "одна из бывших администраторов страницы – Мария Кузнецова. Она подтвердила это в опросе. Сама Кузнецова никогда не посещала Краснодар и предоставила документ, в котором указано, что публикации в соцсетях Андрея Пивоварова, в том числе и на Фейсбуке, делала она. Защита просила приобщить вышеуказанные материалы к делу", - отметила Усманова, но на позицию суда это не повлияло.

Призывал к сбору средств

Следствие считает, что Пивоваров 12 августа 2020 года выложил в фейсбуке "информационный материал" с призывом поддержать участников муниципальной выборной кампании, в котором правоохранители усмотрели агитацию по сбору средств. Перед этим на него были выписаны два протокола по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной).

"Открытая Россия" объявила о самоликвидации 27 мая. Как заявил Пивоваров, причиной такого решения стали поправки к статье 284.1 УК (осуществление деятельности на территории Российской Федерации "нежелательной организацией"), которые будут "усиливать уголовную ответственность за оппозиционную деятельность" и грозят сторонникам уголовным преследованием. Организация полностью прекращает свою деятельность. Все региональные отделения "Открытой России" будут закрыты , а все сотрудники – исключены, - подчеркнул он.

Пивоварова, направлявшегося отдохнуть в Варшаву, задержали вечером 31 мая в Санкт-Петербурге. Для этого российские власти остановили на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пулково готовый ко взлету самолет польской авиакомпании LOT. После обыска в квартире в Санкт-Петербурге политика этапировали в Краснодар, где арестовали. Сам Пивоваров считает причиной своего преследования - желание участвовать в выборах в Госдуму РФ.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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