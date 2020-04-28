Закрыть "Открытую Россию" мало. Надо зачистить все?

Задержание бывшего руководителя "Открытой России" Пивоварова, обыски у ее экс-председателя Соловьева, у политика Гудкова и у главы его штаба - звенья одной цепи, считает Сергей Елкин.
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Бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова обвиняют в публикациях в поддержку иностранной организации "признанной нежелательной в РФ". Накануне его задержали, сняв с самолета в Петербурге.
По словам отца политика - Геннадия Гудкова, началась "спецоперация по зачистке команды" экс-депутата. Обыски проходят на даче под Коломной, в квартире и в офисе в Москве.