 У Дмитрия Гудкова, главы его штаба и экс-председателя ″Открытой России″ - обыски | Новости из Германии о России | DW | 01.06.2021

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Россия

У Дмитрия Гудкова, главы его штаба и экс-председателя "Открытой России" - обыски

По словам отца политика - Геннадия Гудкова, началась "спецоперация по зачистке команды" экс-депутата. Обыски проходят на даче под Коломной, в квартире и в офисе в Москве.

Дмитрий Гудков

Дмитрий Гудков

Силовики проводят обыски у депутата Госдумы VI созыва Дмитрия Гудкова, а также у его бывшего помощника, экс-председателя "Открытой России" Александра Соловьева и у главы штаба Гудкова - Виталия Венидиктова. Об этом экс-депутат сообщил во вторник, 1 июня, в Telegram. "Формального повода не знаю. Реальный ясен", - написал политик.

Следственные действия проходят на даче под Коломной. "Вломился ОМОН... Все телефоны отключены. Причина обыска неизвестна. В доме - сыновья с внуками и родственники", - в свою очередь написал отец политика - Геннадий Гудков. Он добавил, что силовики приехали на "десяти автомашинах".

По его словам, обыскивают также квартиру сестры его жены в Москве. Наконец, оперативные мероприятия проводятся в его старом офисе на улице Солженицына в столице. По словам Геннадия Гудкова, помещения им не использовались более восьми лет.

"Спецоперация по зачистке команды" Гудкова-младшего

"Видимо, это просто расправа со всей семьей Гудковых. Месть за все!" - предположил Гудков-старший, назвав происходящее "акцией устрашения и произвола" и "спецоперацией по зачистке команды".

Связи с Дмитрием Гудковым на данный момент нет.

К Виталию Венидиктову выехал адвокат из "ОВД-Инфо" Александр Саламов.

Пивоваров говорит об отуствии связи обысков у Соловьева со своим делом

В аэропорту Санкт-Петербурга 31 мая сняли с рейса бывшего исполнительного директора организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова. Его оставили на ночь в изоляторе временного содержания ГУ МВД Санкт-Петербурга. Утром его должны были доставить в Краснодар для продолжения следственных действий.

По словам Пивоварова, против него возбудили дело по статье 284.1 УК за "сотрудничество с нежелательной организацией". Однако, как считает бывший исполнительный директор, "Открытая Россия" не является нежелательной организацией и была распущена 27 мая - до возбуждения дела 29 мая.

Сам Пивоваров написал в Twitter, что обыск у Александра Соловьева не связан с его задержанием. Мероприятия проходят в рамках уголовного дела о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Соловьев - в статусе свидетеля, уточнил Пивоваров.

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    Автор: Сергей Елкин


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