 Бывший директор ″Открытой России″ снят с самолета в Петербурге | Новости из Германии о России | DW | 31.05.2021

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Россия

Бывший директор "Открытой России" снят с самолета в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан Андрей Пивоваров, директор недавно распущенной "Открытой России". Он сообщил, что против него "готовят что-то серьезное".

Андрей Пивоваров

Андрей Пивоваров

В аэропорту Санкт-Петербурга в понедельник, 31 мая, снят с рейса, вылетающего за границу, и задержан бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Об этом сам Пивоваров сообщил в своем телеграм-канале.

"После закрытия "Открытки" планировал поехать отдохнуть, взял билеты, прошел все контроли, и когда самолет уже стал выруливать на взлет, его вернули и меня задержали ФСБ. Судя по помпе, с которой меня задерживали, готовят что-то серьезное. В Пулково, как говорят, нагнали кучу "Росгвардии", зачем? Когда можно было просто позвонить", - написал Пивоваров.

По его словам, против него возбудили дело по 284.1 УК за сотрудничество с нежелательной организацией. Однако, пишет Пивоваров, "Открытая Россия" не является нежелательной организацией и к тому же была распущена 27 мая, еще до возбуждения дела 29 мая.

После допроса в Следственном комитете Пивоварова ждут обыски, а на следующий день его повезут в Краснодар. "Да, не такой отдых я планировал", - прокомментировал он ситуацию.

27 мая Пивоваров объявил о том, что "Открытая Россия" прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах. По его словам, все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано - "во избежание возможного преследования". "Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ (о деятельности на территории России организации, признанной "нежелательной". - Ред. ), а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", - говорится в заявлении Пивоварова.

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    В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

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    Впечатляющие цифры

    Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

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    Равнение на Европу

    Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

  • Гражданское общество в России, Закавказье и Азии

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    Опасность для гражданских активистов

    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


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