 ″Открытая Россия″ объявила о самоликвидации | Новости из Германии о России | DW | 27.05.2021

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Россия

"Открытая Россия" объявила о самоликвидации

Все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования после ужесточения закона о "нежелательных" организациях, указал глава движения Андрей Пивоваров.

Создатель движения Открытая Россия, бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский

Создатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский

Движение "Открытая Россия" прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах. Об этом в четверг, 27 мая, объявил его исполнительный директор Андрей Пивоваров.

По его словам, все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано - "во избежание возможного преследования". "Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ (о деятельности на территории России организации, признанной "нежелательной". - Ред. ), а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", - говорится в заявлении Пивоварова.

"На любого человека, связанного с "Открыткой", можно будет завести уголовное дело. Для рядовых активистов достаточно иметь одно административное дело о связи с нежелательной организацией, а для руководителей и координаторов не нужно даже таких формальностей", - добавил он.

Пивоваров уточнил, что в списке "нежелательных" организаций на данный момент "Открытая Россия" не числится, однако активистов движения "годами преследовали за нежелательность". "Закон о нежелательных организациях приняли специально под нас", - считает Пивоваров.

Сферы деятельности "Открытой России"

Движение "Открытая Россия" было учреждено в 2001 году по инициативе бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, который стал председателем правления движения.

Как указывает Андрей Пивоваров, приоритетами в работе "Открытки" были модернизация образования и распространение информационных технологий, содействие гражданскому воспитанию подростков и обучение их основам демократии, помощь в распространении объективной информации о работе государственных и общественных институтов, мониторинг и экспертиза законодательства, а также исследовательская, образовательная и издательская деятельность в сфере гуманитарных наук.

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    В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

  • Население стран с разными типами гражданского общества

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    Впечатляющие цифры

    Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

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    Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

  • Гражданское общество в России, Закавказье и Азии

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    Опасность для гражданских активистов

    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


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