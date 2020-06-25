 На границе России и Беларуси задержан глава ″Открытой России″ Андрей Пивоваров | Новости из Германии о России | DW | 08.08.2020

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Россия

На границе России и Беларуси задержан глава "Открытой России" Андрей Пивоваров

Андрей Пивоваров и еще два члена "Открытой России" направлялись в Беларусь для наблюдения за президентскими выборами. Их сняли с рейсового автобуса и задержали без объяснения причин.

Щит на белорусско-российской границе

На российско-белорусской границе задержан исполнительный директор общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров, сообщается в Twitter организации. Вместе с ним задержаны члены петербургского отделения "Открытой России" Даниил Потапов и Александр Федосеев.

По словам председателя организации Анастасии Бураковой, на которые ссылается "МБХ медиа", активисты ехали в Беларусь для наблюдения за президентскими выборами 9 августа. Их без предоставления объяснений сняли с рейсового автобуса и задержали российские пограничники около 7 утра в Себежском районе Псковской области.

На двух активистов составляют административные протоколы

Федосеев и Потапов находятся на пограничном пункте в Себеже, "на них составляют некий административный материал" и обещают затем доставить в Псков, указывается в Twitter организации. Андрея Пивоварова в Себеже нет, сообщили адвокату "Открытой России"  в погранслужбе. 

В начале июля в разных городах РФ прошли обыски у сотрудников "Открытой России", основанной бывшим олигархом Михаилом Ходорковским.

В Москве пришли с обыском к муниципальному депутату Юлии Галяминой, к шеф-редактору "МБХ-Медиа" Сергею Простакову и к координаторам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик. Андрей Пивоваров и координатор движения Мария Кузнецова были задержаны неизвестными люди в штатском.

Смотрите также:

  • Гражданское общество в странах мира

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    Пять категорий гражданского общества

    В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

  • Население стран с разными типами гражданского общества

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    Впечатляющие цифры

    Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

  • Гражданское общество в Европе

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    Равнение на Европу

    Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

  • Гражданское общество в России, Закавказье и Азии

    Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

    Опасность для гражданских активистов

    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


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