Экс-директора "Открытой России" обвиняют в агитации в пользу "нежелательной" иностранной НПО

Бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова обвиняют в публикациях в поддержку иностранной организации "признанной нежелательной в РФ". Накануне его задержали, сняв с самолета в Петербурге.
Краснодарские следственные органы, возбудившие уголовное дело против бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, обвиняют его в агитации за эту организацию. "В августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации", - сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю во вторник, 1 июня.
В сообщении указывается, что "фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ", а накануне он был задержан "при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации".
Ранее Андрей Пивоваров написал в своем Telegram-канале, что 31 мая в аэропорту Санкт-Петербурга он был снят с рейса, вылетающего за границу, и задержан.
27 мая Пивоваров объявил, что "Открытая Россия" прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах. По его словам, все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано - "во избежание возможного преследования". "Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ (о деятельности на территории России организации, признанной "нежелательной". - Ред.), а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", - говорится в заявлении Пивоварова.
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После уплаты присужденного ему штрафа сопредседатель петербургского отделения ПАРНАС Андрей Пивоваров заявил, что намерен продолжить оппозиционную деятельность.