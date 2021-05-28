 Форум свободной России: зачем эмигранты объединяются в сеть | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 28.05.2021

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Европа

Форум свободной России: зачем эмигранты объединяются в сеть

Участники Форума свободной России приветствуют новую волну эмиграции из РФ в Европу. Они предлагают создать эмигрантскую сеть и приглашают туда ФБК и "Открытую Россию". Какова цель этой инициативы?

Форум свободной России проходит в этом году онлайн

Форум свободной России проходит в этом году онлайн

В пятницу, 28 мая, начался двухдневный Форум свободной России. Основанный политиками Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным форум зародился в Литве, но последние два года из-за пандемии он проходит в онлайн-формате. В этом году на повестке участников интернет-собрания стоит создание объединенной сети российской эмиграции в Европе. Они отметили тенденцию политического режима в России к тоталитаризму. Это движение, по их мнению, заставляет многих россиян бежать в Европу. Там участники форума предлагают создать из них единую политическую силу, с которой западные страны могли бы вести диалог о будущем России после Путина.

В одной лодке с Миловым и Волковым

"Подошел к концу наш многолетний спор с теми, кто скептически относился к нашей деятельности по противостоянию путинской диктатуре в эмиграции", - заявил в открывающей речи сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров. Сам знаменитый шахматист и политик еще в 2013 году объявил, что не собирается возвращаться в Россию после проявленного к нему внимания следователей по жалобе якобы укушенного Каспаровым полицейского.

Теперь критики его борьбы с режимом из-за границы тоже оказались вынуждены покинуть Россию, отметил политик. В качестве примера прозвучали представители Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В частности, Владимир Милов покинул страну в преддверии крупного митинга 21 апреля. Еще раньше из России уехали экс-глава сети штабов Навального Леонид Волков и сотрудница ФБК Мария Певчих.

Гарри Каспаров

Гарри Каспаров

"На повестке дня стоит создание разветвленной сети эмигрантских организаций, которые должны координировать усилия по борьбе с путинским режимом", - сообщил публике Каспаров. Одной из основных целей такой сети шахматист видит диалог с Западом с целью убедить его в серьезности угрозы, которую несет миру режим Владимира Путина.

Будущая сеть станет не монолитной организацией с единой идеологией. Это будет коалиция политических организаций, которых объединяет желание вернуть Россию "в формат международного права" и восстановить дружеские отношения с Европейским Cоюзом. Таким видит эмигрантский союз координатор платформы "Самоопределение народов России" Вадим Сидоров. Войти в объединение могут уже отчасти эмигрировавший ФБК, распущенная "Открытая Россия" и даже "Либертарианская партия", уверен Сидоров.

Полезны ли санкции?

Предметом диалога такой организации с Западом могут стать санкции против российских чиновников, ответственных за нездоровую политическую ситуацию в России. Путинский режим, как и многие современные диктатуры, не имеет идеологии и занимается лишь обворовыванием собственного населения, уверен депутат Госдумы в 2001-2012 годах Геннадий Гудков.

Такие режимы уязвимы для западных санкций, считает политик. "Не надо тратить триллионы долларов на военное противостояние, - советует европейцам Гудков. - Все эти люди используют свои страны, а лечатся, учатся, ведут бизнес и отдыхают в западном мире". Запад сделает значимый вклад в борьбу с путинизмом, если закроет границы для коррупционеров из России и будет вкладываться в развитие Украины, уверен Гудков.

Сеть эмигрантской взаимопощи

Некоторые участники съезда рассчитывают, что у эмигрантской сети будут и более скромные цели, чем диалог с представителями Евросоюза. Основатель движения "Новая позиция" из Самары Антон Пунток заявил, что многие молодые специалисты уезжают из России, потому что не могут здесь реализовать себя. Эмигрантская сеть, с его точки зрения, могла бы оказывать помощь таким людям при переезде.

В завершение первого дня форума Иван Тютрин сообщил, что большинство участников форума на голосовании поддержали идею создать эмигрантскую сеть. "Теперь можно приступать к ее реализации и, в частности, к формированию рабочей группы", - подытожил сооснователь Форума.

В субботу, 29 мая, участникам предстоит еще одно голосование. Они будут выбирать, кто достоин попасть в так называемый "список Путина". В эту базу Форума свободной России, как говорится на его сайте, регулярно попадают люди, "ответственные за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России". В этом году номинантами стали более 50 человек. Среди них фигуранты последнего расследования на ютуб-канале "Фантастические твари" - работники телеканала RT Антон Красовский, Мария Бутина и Виталий Серуканов.

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    Автор: Сергей Елкин


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