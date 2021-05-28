Форум свободной России: зачем эмигранты объединяются в сеть

В пятницу, 28 мая, начался двухдневный Форум свободной России. Основанный политиками Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным форум зародился в Литве, но последние два года из-за пандемии он проходит в онлайн-формате. В этом году на повестке участников интернет-собрания стоит создание объединенной сети российской эмиграции в Европе. Они отметили тенденцию политического режима в России к тоталитаризму. Это движение, по их мнению, заставляет многих россиян бежать в Европу. Там участники форума предлагают создать из них единую политическую силу, с которой западные страны могли бы вести диалог о будущем России после Путина.
В одной лодке с Миловым и Волковым
"Подошел к концу наш многолетний спор с теми, кто скептически относился к нашей деятельности по противостоянию путинской диктатуре в эмиграции", - заявил в открывающей речи сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров. Сам знаменитый шахматист и политик еще в 2013 году объявил, что не собирается возвращаться в Россию после проявленного к нему внимания следователей по жалобе якобы укушенного Каспаровым полицейского.
Теперь критики его борьбы с режимом из-за границы тоже оказались вынуждены покинуть Россию, отметил политик. В качестве примера прозвучали представители Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В частности, Владимир Милов покинул страну в преддверии крупного митинга 21 апреля. Еще раньше из России уехали экс-глава сети штабов Навального Леонид Волков и сотрудница ФБК Мария Певчих.
Гарри Каспаров
"На повестке дня стоит создание разветвленной сети эмигрантских организаций, которые должны координировать усилия по борьбе с путинским режимом", - сообщил публике Каспаров. Одной из основных целей такой сети шахматист видит диалог с Западом с целью убедить его в серьезности угрозы, которую несет миру режим Владимира Путина.
Будущая сеть станет не монолитной организацией с единой идеологией. Это будет коалиция политических организаций, которых объединяет желание вернуть Россию "в формат международного права" и восстановить дружеские отношения с Европейским Cоюзом. Таким видит эмигрантский союз координатор платформы "Самоопределение народов России" Вадим Сидоров. Войти в объединение могут уже отчасти эмигрировавший ФБК, распущенная "Открытая Россия" и даже "Либертарианская партия", уверен Сидоров.
Полезны ли санкции?
Предметом диалога такой организации с Западом могут стать санкции против российских чиновников, ответственных за нездоровую политическую ситуацию в России. Путинский режим, как и многие современные диктатуры, не имеет идеологии и занимается лишь обворовыванием собственного населения, уверен депутат Госдумы в 2001-2012 годах Геннадий Гудков.
Такие режимы уязвимы для западных санкций, считает политик. "Не надо тратить триллионы долларов на военное противостояние, - советует европейцам Гудков. - Все эти люди используют свои страны, а лечатся, учатся, ведут бизнес и отдыхают в западном мире". Запад сделает значимый вклад в борьбу с путинизмом, если закроет границы для коррупционеров из России и будет вкладываться в развитие Украины, уверен Гудков.
Сеть эмигрантской взаимопощи
Некоторые участники съезда рассчитывают, что у эмигрантской сети будут и более скромные цели, чем диалог с представителями Евросоюза. Основатель движения "Новая позиция" из Самары Антон Пунток заявил, что многие молодые специалисты уезжают из России, потому что не могут здесь реализовать себя. Эмигрантская сеть, с его точки зрения, могла бы оказывать помощь таким людям при переезде.
В завершение первого дня форума Иван Тютрин сообщил, что большинство участников форума на голосовании поддержали идею создать эмигрантскую сеть. "Теперь можно приступать к ее реализации и, в частности, к формированию рабочей группы", - подытожил сооснователь Форума.
В субботу, 29 мая, участникам предстоит еще одно голосование. Они будут выбирать, кто достоин попасть в так называемый "список Путина". В эту базу Форума свободной России, как говорится на его сайте, регулярно попадают люди, "ответственные за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России". В этом году номинантами стали более 50 человек. Среди них фигуранты последнего расследования на ютуб-канале "Фантастические твари" - работники телеканала RT Антон Красовский, Мария Бутина и Виталий Серуканов.
Смотрите также:
-
Российская политика в карикатурах
Штабы Навального закрыты: последнее слово осталось за Путиным?
Леонид Волков - руководитель сети региональных штабов Навального - объявил об их роспуске. Причина - уголовное дело об экстремизме. Кто решил подретушировать политическую карту РФ, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
ФБК обвиняют в экстремизме, или Как остаться в рамках закона
Работа штабов Навального и ФБК ограничена по требованию прокуратуры Москвы. Сторонников политика обвиняют в экстремизме. Сергей Елкин о том, как не стать экстремистом в современной России.
-
Российская политика в карикатурах
Что российские войска РФ делали у границы с Украиной?
Россия начала отвод войск от границ с Украиной. До этого под предлогом учений Москва перебрасывала туда военных и технику. Что это было, догадался Сергей Елкин, вспомнив известный мультфильм.
-
Российская политика в карикатурах
Читать Киплинга! Как заветы Путина воплощаются в жизнь
В день послания Путина Федеральному собранию тысячи людей вышли на улицы поддержать Навального. В Петербурге акции были жестко подавлены. Сергей Елкин о том, какую альтернативу выбрали власти в Москве.
-
Российская политика в карикатурах
Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального
Ежегодное выступление президента России перед Федеральным собранием в политической повестке дня 21 апреля получило неожиданную конкуренцию. Сергей Елкин о "подарке" для Путина.
-
Российская политика в карикатурах
Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?
Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?
Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.
-
Российская политика в карикатурах
Новые санкции США, или Чего на самом деле хочет Байден от Путина
США ввели новые санкции в отношении Москвы. При этом в разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден призвал к деэскалации в отношениях двух стран. Сергей Елкин о многогранном диалоге двух президентов.
-
Российская политика в карикатурах
Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?
Россия приостановила полеты в Турцию на полтора месяца. Из-за этого "сгорят" туры более полумиллиона россиян. Но не только их планы оказались нарушены, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Что еще Путин может приготовить для Навального?
Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.
-
Российская политика в карикатурах
Преследование оппозиции в России: кто раскручивает репрессивную машину
Алексей Навальный в тюрьме, а преследование его соратников набирает обороты. Кремль все сильнее давит на рычаг репрессий, констатирует Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Ответ Путина Байдену, или Репортаж из песочницы
Президент РФ отреагировал на интервью лидера США. Владимир Путин ответил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И вызвал Байдена на разговор в прямом эфире. Так это увидел Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Путин про интернет. Так вот чего боится президент!
Президент РФ заявил, что интернет может разрушить общество, потому что там встречаются призывы к протестам, порнография и наркотики. Сергей Елкин о знакомстве Путина с Сетью.
-
Российская политика в карикатурах
Рост цен на продовольствие в России: что увидел Сергей Елкин
Премьер Мишустин решил мониторить цены на продукты питания и так бороться с их ростом в РФ. А пресс-секретарь президента Песков заверил, что кабмин держит ситуацию по контролем. Как? Знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?
Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
"Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального
Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.
Автор: Сергей Елкин