Форум свободной России перешел в YouTube. Что обсудили и о чем забыли?

20 ноября стартовал девятый по счету Форум свободной России, на котором политологи, экономисты и активисты обсуждают актуальные проблемы современной России. Обычно форум оппозиции проводят в Вильнюсе, но из-за пандемии коронавируса и закрытых границ мероприятие перенесли в прямой эфир в YouTube.

С одной стороны, это увеличило долю участников из России (72% всех заявок). Но с другой - новый формат сделал еще более заметным тот факт, что эмигрантскому по своей природе форуму сложно конкурировать с оппозиционным онлайн-контентом внутри самой России. Например, с каналами "Навальный Live", "Сталингулаг" и другими. Как по количеству просмотров, так и по выбору тем и спикеров.

Ключевая задача литовских дискуссий, как считают сами организаторы, - сформировать интеллектуальную альтернативу путинскому режиму. Однако видно, что форум еле-еле за ней поспевает. В обсуждениях о пытках и эмиграции - ни слова не прозвучало о представителях ЛГБТ, а феминизма будто вообще не существует. Отдельные спикеры не стеснялись отрицать глобальное потепление. Не говоря уже о том, что у форума был заметный перекос в сторону мужчин-экспертов (8 женщин против 50 мужчин). Как заметил один из участников, экономист Сергей Гуриев, главный вызов российской власти до 2024 года - это YouTube как свободная площадка для обмена мнениями. Но в какой-то степени, это вызов и для самой оппозиции. В том числе, в лице Форума свободной России.

Потери от коронавируса в России

Одну из наиболее ярких дискуссий первого дня форума посвятили последствиям коронавируса для России. Самое ощутимое из них - человеческие потери, уверены эксперты. По оценке избыточной смертности в России, которую привел в пример экономист Андрей Илларионов, от причин, связанных с коронавирусом, в России в 2020 году скончаются примерно 310 000 человек. А общая естественная убыль населения составит примерно 600 000 человек.

Андрей Илларионов

Это сильнее, чем экономические потери, отразится на жизни в стране, уверен эксперт. Например, уровень рождаемости в последующие годы приблизится к низким цифрам 1992-93 годов. Ожидаемая продолжительность жизни только за 2020 год снизится минимум на два года, заключил Илларионов. "Сейчас в России каждый день от коронавируса умирает больше, чем весной этого года. Но власти до сих пор всерьез обсуждают снижение расходов на здравоохранение", - возмущается Сергей Гуриев.

Отсутствие масштабной политической реакции на это экономист Владислав Иноземцев объясняет тем, что Кремль преподносит коронавирус как внешний фактор, против которого Россия борется. "Люди начинают выживать сами, нет единого порыва восстать против власти. И это проблема общества - не видеть свои частные проблемы как общенациональную", - заключил он.

Что будет с экономикой после пандемии

Экономический спад - вторая проблема пандемии - в 2020 году будет меньше, чем на Западе, потому что Россия не закрывалась так надолго, как западные страны, и не вводила жестких ограничений на экономическую деятельность, считает Владислав Иноземцев. Плюс вынуждала людей работать, не давая им деньги. Но, продолжает эксперт, в следующем году в России будет нарастать кризис неплатежей как итог закредитованности домохозяйств и корпораций. В то время как другие страны, которые предпочли раздать населению и предприятиям деньги, довольно быстро вернутся к докоронавирусным показателям.

Сергей Гуриев

Также обсуждался вопрос, как выглядит "черный день", на который Путин все же согласится потратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). На этот вопрос Сергей Гуриев ответил, что во многом это зависит от глобального спроса на нефть. "Он неизменно будет снижаться, а значит - деньги в бюджете будут кончаться. При этом полицейским и пропагандистам нужно будет чем-то платить. Вот на это время и копят", - объяснил Гуриев.

Споры о будущем Конституции РФ

Обсуждалась на форуме и переписанная конституция РФ, голосование за которую проходило в разгар пандемии. Спикеры решили не фокусироваться на внесенных поправках. По их мнению, в таком виде конституцию реанимировать нельзя, а сразу нужно перейти к обсуждению будущего основного закона РФ. Что делать с конституцией в России без Путина? Мнения разделились.

Доктор юридических наук, эксперт по конституционному законодательству Елена Лукьянова, считает, что в будущем можно будет работать с вариантом конституции 1993 года. По своей модели она "хороша и точна", не стоит полностью ломать ее конструкцию, отметила эксперт.

Александр Кынев

Однако большинство экспертов настаивали, что у новой России должна быть полностью новая конституция. По словам политолога Александра Кынева, конституция 1993 года тоталитарна по своей природе, пытается навязать всей стране некий общий стандарт, который невозможен в силу разнородности пространств. "На территории нашей страны разный уровень культур. Разнообразие, непохожесть - это норма. А при общем стандарте худшее становится всеобщим мерилом. Надо выстроить гибкие системы, толерантные к разным отклонениям", - сказал политолог.

По его словам, в отличие от версии закона 1993 года, в новой конституции нужно гарантировать неприкосновенность определенных прав территорий и регионов. Среди них - выборность местного самоуправления и право территорий на собственные институты. "Это единственный способ сохранить общую правовую рамку в рамках единого государства. Если вы будете навязывать свои шаблоны регионам типа Чечни, вы сами станете Чечней в конечном счете", - подытожил эксперт.

Политик Леонид Гозман добавил, что в конституции следует также прописать механизмы выхода территорий из состава страны. "Не считаю необходимым удерживать территории, если они не хотят быть в составе РФ. Жить вместе нормально можно только добровольно", - сказал он. Кроме того, нужны статьи, которые зафиксируют стремление России к членству в союзах, вроде НАТО и Евросоюза, а также пропишут уровень обязательств государства перед гражданами (образование, здравоохранение, пенсии), считает политик.

Смотрите также:

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Инфицированные и умершие от COVID-19 По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Сомнения и споры вокруг цифр Газеты The Financial Times и The New York Times поставили официальные цифры под сомнение, написав, что число жертв коронавируса в Москве и СПб может быть на 70% выше. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности его подсчетов смертности от COVID-19. А представитель МИД РФ Захарова потребовала от газет опровержений, что они делать отказались, настаивая на своей правоте.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Начало выхода России из карантина 11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Помощь населению и бизнесу Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Вышли на плато? Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Маски и перчатки В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Тестирование на антитела С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе. Автор: Владимир Дорохов

