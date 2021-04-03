В "Яблоке" надеются создать оппозиционную фракцию в Госдуме

Председатель российской либеральной партии "Яблоко" Николай Рыбаков объявил курс на создание парламентской фракции по итогам сентябрьских выборов в Госдуму и выдвижение собственного кандидата на президентских выборах в 2024 году. "Главной целью нашей с вами работы является создание в Государственной Думе серьезной демократической единственной оппозиционной фракции в результате выборов и возможность выдвинуть кандидата на выборах президента РФ на следующих выборах", - сказал Рыбаков на съезде "Яблока" в Москве в воскресенье, 4 апреля.

Рыбаков исключил коалиционные союзы с националистами, сталинистами, фашистами. Для партии невозможно объединение, которое предполагает ликвидацию "Яблока", либо сотрудничество с политиками и организациями, которые противодействуют ей на выборах, пояснил он. По словам Рыбакова, "Яблоко" также не намерено сотрудничать с действующими парламентскими партиями.

Лидер "Яблока" поставил задачу в ближайшие два месяца назначить представителя партии в каждом городе, а затем - и в каждом муниципальном образовании России.

Предвыборная стратегия

В свою очередь зампредседателя "Яблока" Иван Большаков заявил на съезде, что партия будет отдавать приоритет списочной кампании на предстоящих выборах. "Мы все должны работать на нашу команду, чтобы партия смогла пройти в Госдуму, а не тянули одеяло на себя в одномандатных округах. Мы будем выдвигать одномандатников, но сосредоточимся на списочной кампании", - сказал он.

"Кампанию мы начинаем после нашего съезда. Агитационные материалы мы начнем раздавать еще до официального старта кампании", - сообщил Большаков.

Единый день голосования в России назначен на 19 сентября. В этот день пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов власти в 39 регионах РФ.

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