Путин предложил Кадырову вновь баллотироваться на выборах главы Чечни

Президент России Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову вновь выставить свою кандидатуру на выборах руководителя региона, назначенных на 19 сентября. Беседа Путина с Кадыровым состоялась в среду, 23 июня. "Как ваш преданный пехотинец я… готов выполнить любой ваш приказ", - заявил 44-летний Кадыров. "Вы - в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы", - ответил ему Путин.
"Проект Путина"
Рамзан Кадыров - политический "долгожитель" среди действующих глав регионов. Он возглавляет Чечню более 14 лет, с 5 апреля 2007-го по 5 апреля 2011 года являлся ее президентом.
Кадыров называл себя "проектом" Путина, а внесистемную оппозицию - "шакалами, мечтающими о разрушении нашего государства" и "врагами народа".
Кадыров находится под санкциями США и ЕС
В декабре 2017 года Рамзан Кадыров подпал под санкции США в соответствии с "законом Магнитского". Ограничительные меры предполагали запрет на въезд в США и заморозку активов на территории страны. Вашингтон считает, что глава Чечни "несет ответственность за убийства, пытки, и другие масштабные нарушения международно признанных прав человека". В июле 2020 года Госдепартамент США объявил о новом раунде ограничительных мер против Кадырова, а также его жены Медни и дочерей Айшат и Карины.
Под санкциями ЕС Кадыров находится с марта 2014 года. Брюссель обвиняет его в "действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
В 2016 году, во время последнего переизбрания, он получил 97,56% голосов избирателей при явке 94,8%.
Ранее Кадыров, говоря об участии в выборах главы региона 19 сентября, сообщил, что примет решение после изучения общественного мнения. Всемирный съезд народов Чечни 23 июня принял декларацию с призывом к нему выставить свою кандидатуру.
СМИ: Против пяти соратников Кадырова подано заявление генпрокурору ФРГ
В апреле этого года базирующийся в Берлине Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) и "Российская ЛГБТ-сеть" подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении пяти представителей ближайшего окружения Рамзана Кадырова "за преступления против человечности" на фоне "согласованной кампании преследования" там "геев и бисексуалов", на которую первой обратила внимание "Новая газета" в апреле 2017 года. Об этом писала британская газета The Guardian, которой удалось ознакомиться с 97-страничным документом.
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Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова