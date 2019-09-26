Семье врагов Кадырова должны дать убежище в Германии

Семья чеченского беженца Мохмада Абдурахманова получила новый шанс остаться в Германии. В четверг, 15 апреля, адвокату Мохмада Йоханне Кюнне (Johanna Künne) поступило письменное решение административного суда города Аугсбурга, который удовлетворил жалобу Абдурахманова на отказ властей ФРГ предоставить ему убежище. Если решение не будет оспорено, то Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии будет обязано заново рассмотреть повторное прошение о предоставлении убежища Абдурахманову и его семье. Ранее им дважды отказывали в убежище в Германии.

Мохмад (Мухаммад) - брат Тумсо Абдурахманова, чеченского блогера, одного из самых известных критиков главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Братья Абдурахмановы вынужденно уехали из республики в 2015 году: Тумсо утверждает, что это произошло после давления на него со стороны дальнего родственника Кадырова - Ислама, занимавшего тогда пост руководителя администрации главы Чечни. Тумсо оказался в Польше, Мохмад - в Германии. Оба брата до сих пор борются за то, чтобы получить убежище в Европе.

Два покушения на убийство в течение года

Последнее прошение Мохмада об убежище было отклонено германскими властями с формулировкой, что в нем не содержалось "нового обоснования" для принятия положительного решения. Однако адвокат Мохмада указала на изменившиеся обстоятельства, в частности, на попытку покушения на младшего из братьев Абдурахмановых. Первым об этой неудачной попытке в начале марта 2021 года рассказал Тумсо Абдурахманов, который ранее сам пережил покушение на себя.

Видеоблогер Тумсо Абдурахманов

Со слов Мохмада, к нему 17 декабря 2020 года обратился некто Тамерлан Аурбиев и представился тем, кто должен был убить его. К потенциальному киллеру с заказом на убийство обратился посредник, как считает следствие, это был проживающий в Германии чеченец Валид Дадакаев. Дадакаев находится в настоящее время в следственном изоляторе, Аурбиев - под защитой полиции. DW располагает подтверждениями того, что в Германии заведено уголовное дело по факту покушения на Мохмада Абдурахманова, которым занимается Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA), а также Федеральная прокуратура ФРГ - она подключается в случае, если есть подозрения в том, что в преступлении замешано другое государство.

Так, именно федеральная прокуратура на фоне подозрений в причастности российских властей к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили 23 августа 2019 года в центре Берлина взяла на себя ведение этого дела. В настоящее время в Берлине продолжается судебный процесс над гражданином России, обвиняемым в совершении этого преступления.

Ожидание убежища в Германии может затянуться

В Германии Мохмад Абдурахманов сотрудничает с оппозиционно настроенной чеченской правозащитной организацией "Вайфонд". После попытки покушения на убийство Мохмад Абдурахманов получил дополнительную защиту от государства, однако о деталях он и его адвокат не распространяются. Сколько продлится очередное рассмотрение прошения об убежище, пока "совершенно неясно", заметила адвокат Абдурахманова Йоханна Кюнне.

Смотрите также: