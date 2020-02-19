Чеченец в ФРГ добился полного оправдания за репост статьи DW

Живущий в Германии Мохмад Абдурахманов, брат известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, добился полного оправдания по делу о репосте и распространении видео. Суд в городе Аугсбурге во вторник,11 августа, после повторного рассмотрения дела не нашел состава преступления в действиях Абдурахманова. Об этом DW сообщила его адвокат Йоханна Кюнне (Johanna Künne).

Молодой беженец из Чечни 19 августа 2019 года был приговорен к штрафу в размере 1350 евро за два поста в соцсети Facebook. Один из них - репост статьи Deutsche Welle на русском языке о том, какими путями террористы из "Исламского государства" получают оружие.

Чеченца обвинили в распространении символики ИГ

Мохмад Абдурахманов прокомментировал репост, сделанный в марте 2018 года, замечанием к титульной фотографии, на которой изображены боевики с оружием: "Не знаю, кто, куда и что поставлял, но на фото изображены автоматы Калашникова". Суд в Аугсбурге решил, что чеченец таким образом распространил в интернете запрещенную в Германии символику террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Второй эпизод касался двух коротких видеороликов, запечатлевших, как израильские солдаты травят собаками палестинского ребенка. Facebook показывает ролик только после уведомления: "Данное видео может содержать сцену насилия по отношению к ребенку или подростку. Мы не удалили эти материалы с Facebook, поскольку они могут спасти этого ребенка". Комментариев под этим постом Мохмад не оставил. Суд в Аугсбурге пришел к выводу, что по этому эпизоду чеченец виноват в распространении видео, унижающего человеческое достоинство.

Приговор был отменен Верховным судом Баварии

В феврале 2020 года обвинительный приговор был отменен верховным судом Баварии и отправлен на новое рассмотрение с новым составом суда. Верховный суд признал решение "ошибочным", в частности в силу того, что действия Абдурахманова защищены его правом на свободу слова.

Тумсо и Мохмад Абдурахмановы бежали из Чечни после того как Тумсо, по его словам, подвергся в 2015 году давлению родственника чеченского лидера Рамзана Кадырова - Ислама, занимавшего тогда пост руководителя администрации главы Чечни.

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