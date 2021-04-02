Суд в Швеции увеличил срок россиянину за покушение на чеченского блогера

Апелляционный суд Швеции в пятницу, 2 апреля, ужесточил приговор россиянину, признанному виновным в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в городе Евле в феврале 2020 года. Срок его наказания увеличен с 10 до 12 лет лишения свободы.

Второй осужденной по этому делу, гражданке России, наказание снижено с восьми до полутора лет тюрьмы. Суд не нашел доказательств того, что она намеревалась убить блогера. Она признана виновной лишь в пособничестве покушению на убийство, поскольку вступила с Абдурахмановым в контакт, делала фотографии его дома и впустила в его дом преступника, совершившего покушение.

Имена осужденных в сообщении не приводятся. Приговор суда первой инстанции был вынесен в январе 2021 года.

Покушение на Абдурахманова

В феврале 2020 года в квартиру Тумсо Абдурахманова в Евле проник мужчина, пока блогер спал, начал бить его молотком по голове. Абдурахманов сумел отобрать у нападавшего молоток и вызвать полицию. Он также снял видеоролик, на котором нападавший лежит в крови и утверждает, что хотел лишь напугать блогера и что его прислал "Абдурахман из Грозного". Позднее Абдурахманов заявлял, что нападение на него совершил 30-летний Руслан Мамаев.

Абдурахманов, известный своей критикой властей Чечни, уехал из России в 2015 году, объяснив это конфликтом с родственниками главы республики Рамзана Кадырова. Весной 2019 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Адбурахманову кровную месть. Позже власти региона заявили, что Даудов не делал этого. В Чечне на Абдурахманова заведено уголовное дело по обвинению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

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