Хакеры атаковали "Проект" после публикации расследования о "женах Кадырова"

Хакеры атаковали сайт онлайн-издания "Проект" после публикации им расследования о том, "как в составе России появился собственный султанат", посвященного, по словам журналистов, "тайнам жен (главы Чечни Рамзана. - Ред.) Кадырова". Как сообщили в пятницу, 9 апреля, в Telegram "Проекта", число атак злоумышленников на сайт увеличилось, и он на некоторое время перестал открываться.

Кроме того, "неизвестные массово жаловались (видимо, с целью блокировки) на наше расследование в YouTube и TikTok (мы получили соответствующие уведомления)", указали редакторы.

"Проект": Первый канал удалил репортаж о конкурсе "Краса Чечни-2006"

По их данным, одновременно на сайте Первого канала больше недоступен репортаж о конкурсе "Краса Чечни-2006". Фигурировавшую в нем Фатиму Хазуеву "Проект" назвал "второй женой Кадырова".

"Маловероятно, что репортаж удалили случайно, потому что 15 лет назад телевизионщики подготовили четыре материала о конкурсе, а вырезали лишь тот, в котором фигурировала Хазуева. Три репортажа с другими конкурсантками до сих пор доступны", - отметили журналисты.

Песков: расследование - не повод для поверок

Комментируя расследование, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, в частности, что оно не является "поводом для дополнительных проверок", в том числе финансового характера. Пескову задали уточняющий вопрос о том, как соотносятся сведения журналистских публикаций о доходах Кадырова и данные проверяющих органов. "Мы ориентируемся в первую очередь на результаты официальных проверок, которые наши антикоррупционные подразделения осуществляют", - отметил Песков. Сам Кадыров пока ничего не сказал о публикации.

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