Дегтярев выдвинут кандидатом в губернаторы Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выдвинут кандидатом для участия в выборах главы региона в сентябре. Такое решение принято в субботу, 19 июня, на внеочередной конференции хабаровского регионального отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР).

Как уточняет агентство "Интерфакс", в поддержку Дегтярева высказались все члены партии, имеющие право голоса.

Ранее со своими кандидатами определились КПРФ (Петр Перевезенцев), партия "Зеленые" (Микаель Багдасарян), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Владимир Парфенов), а также "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (Марина Ким).

Этап выдвижения начался 16 июня и продлится по 16 июля. Процедура самовыдвижения не предусмотрена.

Для регистрации кандидатам предстоит пройти "муниципальный фильтр". Претендентам необходимо собрать не менее 175 подписей депутатов муниципальных образований или избранных глав в 15 районах и городских округах. Подписи должны быть признаны действительными, а листы поддержки представлены в избирательную комиссию до 18.00 по местному времени (11.00 мск) 4 августа.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября.

Дело Сергея Фургала

Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил во втором туре выборов краевого губернатора, представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, руководившего регионом на тот момент. В июле 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. Затем его арестовали.

Фургал заявлял, что у следователей нет доказательств его вины, а также обвинял их в давлении. В апреле его госпитализировали в тюремную больницу "Матросская тишина" с коронавирусом, а после выписки в мае снова поместили в СИЗО.

Активные мероприятия в поддержку Сергея Фургала проходили в Хабаровске больше полугода. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин 20 июля 2020 года назначил врио губернатора депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

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