Дегтярев выдвинут кандидатом в губернаторы Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выдвинут кандидатом для участия в выборах главы региона в сентябре. Такое решение принято в субботу, 19 июня, на внеочередной конференции хабаровского регионального отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР).
Как уточняет агентство "Интерфакс", в поддержку Дегтярева высказались все члены партии, имеющие право голоса.
Ранее со своими кандидатами определились КПРФ (Петр Перевезенцев), партия "Зеленые" (Микаель Багдасарян), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Владимир Парфенов), а также "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (Марина Ким).
Этап выдвижения начался 16 июня и продлится по 16 июля. Процедура самовыдвижения не предусмотрена.
Для регистрации кандидатам предстоит пройти "муниципальный фильтр". Претендентам необходимо собрать не менее 175 подписей депутатов муниципальных образований или избранных глав в 15 районах и городских округах. Подписи должны быть признаны действительными, а листы поддержки представлены в избирательную комиссию до 18.00 по местному времени (11.00 мск) 4 августа.
Досрочные выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября.
Дело Сергея Фургала
Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил во втором туре выборов краевого губернатора, представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, руководившего регионом на тот момент. В июле 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. Затем его арестовали.
Фургал заявлял, что у следователей нет доказательств его вины, а также обвинял их в давлении. В апреле его госпитализировали в тюремную больницу "Матросская тишина" с коронавирусом, а после выписки в мае снова поместили в СИЗО.
Активные мероприятия в поддержку Сергея Фургала проходили в Хабаровске больше полугода. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока.
Президент России Владимир Путин 20 июля 2020 года назначил врио губернатора депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.
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Кто такой Сергей Фургал?
Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
В чем обвиняют Сергея Фургала?
9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
Стихийные протесты в Хабаровске
С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
"Фургала домой!"
Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
К протестам примкнул Владивосток
Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
"Миша, уходи!"
20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
В знак солидарности с Хабаровском
Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
Трутнев как объект критики
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
Нападение на Наумова и Низовцева
24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.
Автор: Александра Елкина