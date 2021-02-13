 Дегтярев выдвинут кандидатом в губернаторы Хабаровского края | Новости из Германии о России | DW | 19.06.2021

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Россия

Дегтярев выдвинут кандидатом в губернаторы Хабаровского края

Михаил Дегтярев единогласно выдвинут кандидатом на конференции регионального отделения ЛДПР для участия в выборах в сентябре.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выдвинут кандидатом для участия в выборах главы региона в сентябре. Такое решение принято в субботу, 19 июня, на внеочередной конференции хабаровского регионального отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР).

Как уточняет агентство "Интерфакс", в поддержку Дегтярева высказались все члены партии, имеющие право голоса.

Ранее со своими кандидатами определились КПРФ (Петр Перевезенцев), партия "Зеленые" (Микаель Багдасарян), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Владимир Парфенов), а также "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (Марина Ким).

Этап выдвижения начался 16 июня и продлится по 16 июля. Процедура самовыдвижения не предусмотрена.

Для регистрации кандидатам предстоит пройти "муниципальный фильтр". Претендентам необходимо собрать не менее 175 подписей депутатов муниципальных образований или избранных глав в 15 районах и городских округах. Подписи должны быть признаны действительными, а листы поддержки представлены в избирательную комиссию до 18.00 по местному времени (11.00 мск) 4 августа.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края назначены на 19 сентября.

Дело Сергея Фургала

Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил во втором туре выборов краевого губернатора, представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, руководившего регионом на тот момент. В июле 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. Затем его арестовали. 

Фургал заявлял, что у следователей нет доказательств его вины, а также обвинял их в давлении. В апреле его госпитализировали в тюремную больницу "Матросская тишина" с коронавирусом, а после выписки в мае снова поместили в СИЗО.

Активные мероприятия в поддержку Сергея Фургала проходили в Хабаровске больше полугода. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин 20 июля 2020 года назначил врио губернатора депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

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    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

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    Стихийные протесты в Хабаровске

    С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

  • Участники акций протеста

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В знак солидарности с Хабаровском

    Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

  • Юрий Трутнев

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Трутнев как объект критики

    Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

  • Сергей Наумов

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Нападение на Наумова и Низовцева

    24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 04:23

Массовые акции в Хабаровске: 100 дней протеста

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