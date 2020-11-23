Депутаты гордумы Хабаровска от ЛДПР передумали уходить из партии

Председатель городской думы Хабаровска Михаил Сидоров и еще 16 депутатов, объявивших о выходе из рядов ЛДПР, изменили свое решение после встречи с врио губернатора Хабаровской области - координатором регионального отделения ЛДПР Михаилом Дегтяревым. "Мы отменили это решение", - сказал Сидоров в среду, 25 ноября, указав, что целью акции депутатов было наладить диалог с исполнительной властью.

"Проблема касалась взаимодействия с исполнительной властью, с рядом должностных лиц, с региональным отделением партии ЛДПР. Проблема назревала последние шесть-семь месяцев. Нас услышали. Мы хотели наладить диалог и сделали это", - заявил Сидоров. Он также сообщил, что уже на текущей неделе вылетит в Москву для встречи с руководством ЛДПР, чтобы "доложить о ситуации, о настроениях людей в Хабаровске".

По словам Сидорова, с просьбой не покидать партию к депутатам обратились и родственники экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала. ЛДПР получила большинство мандатов в гордуме Хабаровска в 2019 году, когда регион возглавлял либеральный демократ Сергей Фургал. Летом 2020 года Фургал был арестован по подозрению в организации заказных убийств. Это вызвало акции протеста в Хабаровске, которые проводятся по сей день каждую субботу.

Конфликт из-за ареста Сергея Фургала

Некоторые хабаровские депутаты заявили о выходе из ЛДПР, возмутившись тем, что их партия недостаточно энергично, по их мнению, вступилась за Фургала. После того как Хабаровский край возглавил представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, конфликт между руководством регионального отделения партии и конкретными депутатами от ЛДПР только обострился.

Михаил Сидоров и группа депутатов гордумы 23 ноября заявили о выходе из партии, обосновав это желанием "быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению ЛДПР".

В городской думе Хабаровска - 35 депутатов. По итогам выборов 2019 года 34 из 35 мандатов достались кандидатам от ЛДПР и один - представителю партии "Справедливая Россия".

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