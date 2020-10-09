Комментарий: Кремль испугался хабаровского Майдана?

После трех месяцев непрерывных протестов в Хабаровском крае местные власти впервые пошли на жесткое применение силы. Вполне по-московски, где силовики давно не стесняются, ОМОН задержал десятки человек, паре потребовалась медицинская помощь, причем одному из них сломали нос. Протестующие ответили повторным - уже вечерним - митингом, на котором, как пишет хабаровская пресса, большинство составили мужчины. Могло ли насилие быть применено без прямой санкции из Кремля, и почему власти вообще пошли на такой шаг?

Взять протестующих измором

Классическая тактика российских властей, которую они начали применять в общении с любыми оппозиционными движениями с 2011 года, - это изматывание. Там, где протест можно подавить сразу, - его подавляют как в Москве в 2019 году. В случаях, когда противник слишком силен, Кремль имитирует поиск компромисса, вступает в переговоры, лицемерно соглашается на часть требований. Затем раскалывает оппозицию, изолирует самых активных лидеров, ждет, когда остальные перессорятся, люди устанут, протесты станут немногочисленными - и только потом выпускает ОМОН.

В Хабаровске Кремль и лояльные ему краевые власти после ареста губернатора Сергея Фургала использовали промежуточную между этими двумя схемами. С одной стороны, митинги были слишком многочисленны, чтобы их разгонять. Да и лояльность местных силовиков и хабаровских чиновников находилась под вопросом. Было не вполне ясно, исполнит ли местный ОМОН приказ лупить протестующих; не придет ли он им на помощь, если попробовать, как это часто в России делается, завезти силовиков из других регионов.

Иван Преображенский

Для мгновенного силового подавления ресурсов оказалось недостаточно еще и потому, что протесты шли по всему Хабаровскому краю, а также в некоторых соседних регионах. Применение силы могло вдобавок спровоцировать обратную реакцию, когда число протестующих начало бы стремительно расти.

Однако первый испуг в Москве прошел, и выяснилось, что хабаровские протестующие не собираются строить баррикады или штурмовать административные здания. Тех, кто призывает к каким-то более активным действиям, чем митинги, в Хабаровске опасливо называют провокаторами. Не получается возглавить этот протест и у столичных оппозиционеров - они чужаки для края, хотя, скажем, штаб Алексея Навального в Хабаровске достаточно активен.

В общем, выяснилось, что протест можно практически игнорировать, а протестующих - брать на измор. Не применять силу, но штрафовать и постепенно "изымать из обращения" активистов, запугивая или задерживая их, а ситуацию в регионе постоянно мониторить, дожидаясь "лучших времен". Так федеральные власти и вели себя сами, а также велели поступать врио губернатора Михаилу Дегтяреву.

Тонкий расчет властей?

И вот вдруг началось в целом для России традиционное брутальное применение силы. Оказалось, что все необходимое - омоновцы, автозаки - в Хабаровске есть. И первая мысль - Кремль все рассчитал, дождался спада протестных настроений, нанятые им социологи и политтехнологи дали отмашку, мол, можно. И в ход пошли дубинки.

Если это предположение верно, а кремлевские кураторы Хабаровского края не ошиблись в своих оценках, то теперь протесты резко затухнут. Оставшихся активистов переловят и отмутузят в ходе следующих пары попыток организовать митинги. А потом, может быть, в Хабаровск даже привезут судить обвиняемого в организации убийства Сергея Фургала.

Протестующие этого требовали изначально, но Кремль никогда не идет на уступки, считая это слабостью. Теперь же это предлагает предшественник Фургала Вячеслав Шпорт - тот самый, что проиграл ему выборы в 2018 году, несмотря на поддержку Москвы и лично Владимира Путина. Шпорта трудно заподозрить в теплых чувствах к Фургалу, так что, скорее всего, планируется показательное судилище, а для этого нужны тишина и послушность местного населения, которое должно счесть новые протесты бесполезными.

Страх Кремля перед Майданом

Но есть вариант, что эти догадки ошибочны. Во-первых, аналитическая обслуга региональных властей и администрации президента могла и ошибиться. И протесты не сойдут на нет, напротив, масштаб их вырастет. Во-вторых, есть шанс, что это был фальстарт. Наверняка, ОМОН был скрыт на площади Ленина и во время прошлых митингов, едва ли не все эти три месяца. И тут вдруг началось установление палаток.

Один звонок в Москву с вопросом, надо ли применить силу. Собеседник не видит ситуацию и не может оценить опасность трех палаток в холодное время года на центральной площади Хабаровска, в которых вряд ли кто-то рискнет остаться ночевать. Зато у любого российского чиновника при словосочетании "устанавливают палатки" в мозгу должно возникнуть и замигать красными буквами слово "Майдан". И, конечно, он сразу прокричит в трубку: "Разгоняйте немедленно!".

Так что пока нельзя говорить, что власти угадали момент, и протесты в Хабаровске подавлены за один день. Как там будет развиваться ситуация, покажут ближайшие недели.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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