Хабаровские протесты перешли на тротуар

Предновогодние хлопоты и усиливающийся мороз не остановил протесты в Хабаровске. Суббота, 19 декабря, стала 162-ым днем стихийных выступлений в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Около 80 человек пришли на площадь Ленина, чтобы поддержать политика, который дожидается суда в московском СИЗО Лефортово.

Протест на зимней площади

На главной площади Хабаровска убрали ограждения, установленные там две недели назад в связи с работами по украшению площади. Это позволило протестующим сконцентрироваться в центре около надписи "Я люблю Россию". В 12.00 часов по местному времени (5.00 мск) люди начали скандировать лозунги в поддержку Сергея Фургала. К ним тут же вышел сотрудник полиции с мегафоном и потребовал прекратить несанкционированный митинг и разойтись. Протестующие не обращали на требования внимания, только одна женщина пыталась "пристыдить" стража правопорядка.

Одной из главных тем для обсуждения на площади стала пресс-конференция Владимира Путина. Многие из собравшихся были не согласны с мнением президента РФ о том, что в деле Фургала есть только криминальная составляющая. Один мужчина заявил, что Сергей Шнуров должен был задать вопрос о хабаровских протестах, потому что он приезжал в Хабаровск и снимал об этом документальный фильм.

В этот раз на площади было мало плакатов. Одна из протестующих держала в руках газету "Я/Мы вместе" с фото Сергея Фургала, которую раздавали неделю назад. Стоит отметить, что редактор газеты Эдуард Балагуров, который был задержан в прошлую субботу на площади Ленина, был отправлен судом под арест на 15 суток.

Шествие по тротуару

Помитинговав на площади 40 минут, протестующие начали шествие. Впервые за все субботние акции люди пошли по тротуару, а не по проезжей части. Хабаровчане соблюдали правила дорожного движения, останавливались на красный сигнал светофора. По ходу шествия люди скандировали лозунги в поддержку Сергея Фургала, против врио губернатора Михаила Дегтярева и в поддержку протестующих в Беларуси.

Через 20 минут после начала шествия его догнал полицейский с мегафоном и вновь потребовал прекратить несанкционированную акцию, но протестующие продолжили идти общей колонной. Участники акции не стали сворачивать на площадь Ленина, а продолжили движение по одноименной улице. Здесь они стали расходиться небольшими группами по магазинам и автобусным остановкам.Задержания начались после шествия. Известно как минимум о двух задержанных: Александре Муратове и Михаиле Ревякине.

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