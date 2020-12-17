 Хабаровские протесты перешли на тротуар | Новости из Германии о России | DW | 19.12.2020

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Россия

Хабаровские протесты перешли на тротуар

Ответ Путина на вопрос об уголовном деле против Фургала в ходе президентской ежегодной пресс-конференции не успокоил хабаровчан. Чуть менее ста человек вышли на стихийный митинг и шествие в 22-градусный мороз.

Участники акции в поддержку Фургала

Участники акции в поддержку Фургала

Предновогодние хлопоты и усиливающийся мороз не остановил протесты в Хабаровске. Суббота, 19 декабря, стала 162-ым днем стихийных выступлений в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Около 80 человек пришли на площадь Ленина, чтобы поддержать политика, который дожидается суда в московском СИЗО Лефортово.

Протест на зимней площади

На главной площади Хабаровска убрали ограждения, установленные там две недели назад в связи с работами по украшению площади. Это позволило протестующим сконцентрироваться в центре около надписи "Я люблю Россию". В 12.00 часов по местному времени (5.00 мск) люди начали скандировать лозунги в поддержку Сергея Фургала. К ним тут же вышел сотрудник полиции с мегафоном и потребовал прекратить несанкционированный митинг и разойтись. Протестующие не обращали на требования внимания, только одна женщина пыталась "пристыдить" стража правопорядка.

Одной из главных тем для обсуждения на площади стала пресс-конференция Владимира Путина. Многие из собравшихся были не согласны с мнением президента РФ о том, что в деле Фургала есть только криминальная составляющая. Один мужчина заявил, что Сергей Шнуров должен был задать вопрос о хабаровских протестах, потому что он приезжал в Хабаровск и снимал об этом документальный фильм.

В этот раз на площади было мало плакатов. Одна из протестующих держала в руках газету "Я/Мы вместе" с фото Сергея Фургала, которую раздавали неделю назад. Стоит отметить, что редактор газеты Эдуард Балагуров, который был задержан в прошлую субботу на площади Ленина, был отправлен судом под арест на 15 суток.

Шествие по тротуару

Шествие в поддержку Сергея Фургала

Помитинговав на площади 40 минут, протестующие начали шествие. Впервые за все субботние акции люди пошли по тротуару, а не по проезжей части. Хабаровчане соблюдали правила дорожного движения, останавливались на красный сигнал светофора. По ходу шествия люди скандировали лозунги в поддержку Сергея Фургала, против врио губернатора Михаила Дегтярева и в поддержку протестующих в Беларуси.

Через 20 минут после начала шествия его догнал полицейский с мегафоном и вновь потребовал прекратить несанкционированную акцию, но протестующие продолжили идти общей колонной. Участники акции не стали сворачивать на площадь Ленина, а продолжили движение по одноименной улице. Здесь они стали расходиться небольшими группами по магазинам и автобусным остановкам.Задержания начались после шествия. Известно как минимум о двух задержанных: Александре Муратове и Михаиле Ревякине.

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    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Стихийные протесты в Хабаровске

    С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

  • Участники акций протеста

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В знак солидарности с Хабаровском

    Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

  • Юрий Трутнев

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Трутнев как объект критики

    Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

  • Сергей Наумов

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Нападение на Наумова и Низовцева

    24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 04:23

Массовые акции в Хабаровске: 100 дней протеста

Контекст

Комментарий: Хабаровский парадокс, или Когда депутаты идут за избирателями

Решение 17 депутатов хабаровской гордумы выйти из ЛДПР показывает, что бывает, когда Москва далеко, а избиратели рядом. Однако это вряд ли повторится в других регионах России, считает Татьяна Фельгенгауэр.  

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Хабаровск протестный: что жители города думают о Кремле и Фургале  

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