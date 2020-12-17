Хабаровские протесты перешли на тротуар

Предновогодние хлопоты и усиливающийся мороз не остановил протесты в Хабаровске. Суббота, 19 декабря, стала 162-ым днем стихийных выступлений в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Около 80 человек пришли на площадь Ленина, чтобы поддержать политика, который дожидается суда в московском СИЗО Лефортово.
Протест на зимней площади
На главной площади Хабаровска убрали ограждения, установленные там две недели назад в связи с работами по украшению площади. Это позволило протестующим сконцентрироваться в центре около надписи "Я люблю Россию". В 12.00 часов по местному времени (5.00 мск) люди начали скандировать лозунги в поддержку Сергея Фургала. К ним тут же вышел сотрудник полиции с мегафоном и потребовал прекратить несанкционированный митинг и разойтись. Протестующие не обращали на требования внимания, только одна женщина пыталась "пристыдить" стража правопорядка.
Одной из главных тем для обсуждения на площади стала пресс-конференция Владимира Путина. Многие из собравшихся были не согласны с мнением президента РФ о том, что в деле Фургала есть только криминальная составляющая. Один мужчина заявил, что Сергей Шнуров должен был задать вопрос о хабаровских протестах, потому что он приезжал в Хабаровск и снимал об этом документальный фильм.
В этот раз на площади было мало плакатов. Одна из протестующих держала в руках газету "Я/Мы вместе" с фото Сергея Фургала, которую раздавали неделю назад. Стоит отметить, что редактор газеты Эдуард Балагуров, который был задержан в прошлую субботу на площади Ленина, был отправлен судом под арест на 15 суток.
Шествие по тротуару
Помитинговав на площади 40 минут, протестующие начали шествие. Впервые за все субботние акции люди пошли по тротуару, а не по проезжей части. Хабаровчане соблюдали правила дорожного движения, останавливались на красный сигнал светофора. По ходу шествия люди скандировали лозунги в поддержку Сергея Фургала, против врио губернатора Михаила Дегтярева и в поддержку протестующих в Беларуси.
Через 20 минут после начала шествия его догнал полицейский с мегафоном и вновь потребовал прекратить несанкционированную акцию, но протестующие продолжили идти общей колонной. Участники акции не стали сворачивать на площадь Ленина, а продолжили движение по одноименной улице. Здесь они стали расходиться небольшими группами по магазинам и автобусным остановкам.Задержания начались после шествия. Известно как минимум о двух задержанных: Александре Муратове и Михаиле Ревякине.
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Кто такой Сергей Фургал?
Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
В чем обвиняют Сергея Фургала?
9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
Стихийные протесты в Хабаровске
С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
"Фургала домой!"
Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
К протестам примкнул Владивосток
Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
"Миша, уходи!"
20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
В знак солидарности с Хабаровском
Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
Трутнев как объект критики
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.
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"Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске
Нападение на Наумова и Низовцева
24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.
Автор: Александра Елкина