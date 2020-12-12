Путин не считает дело Фургала политическим

Обвинения в адрес арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не имеют политической подоплеки, утверждает президент России Владимир Путин. "Это же не какое-то политическое преследование. Это уголовное дело", - заявил он в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря. По словам Путина, в деле бывшего главы дальневосточного региона речь идет "об убийствах людей, не о воровстве каком-то, и не о подтасовках, и не о злоупотреблении служебным положением".

Президент отметил, что "не названивает каждый день" следователям. Фургал, работал на посту губернатора "вполне исправно" и был "вполне лояльным в общих чертах к федеральным властям", подчеркнул глава государства. "У меня с ним были добрые отношения", - добавил Путин.

Дело Сергея Фургала и протесты в Хабаровске

Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал во втором туре выборов краевого губернатора в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, на тот момент руководившего регионом. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока.

Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихают, их участники требуют отставки Дегтярева.

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