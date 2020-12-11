Секрет выдержки хабаровчан: почему за Фургала протестуют так долго

Наступление зимы не прекратило протесты в Хабаровске, которые длятся уже более 150 дней. С 11 июля местные активисты ежедневно собираются на площади перед зданием правительства Хабаровского края, а в субботу проводят массовые митинги и шествия в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Людей сейчас не останавливает ни температура - минус 15 градусов Цельсия, ни пронизывающий ветер. Как ранее не были препятствием летняя жара и осенние дожди.

Ни одна акция протеста до сих пор не была согласована с местными властями, как того требует российское законодательство. Почему Хабаровск стал своеобразной протестной столицей России - у DW.

Хабаровск - "крупный объект на карте российских протестов"

Хабаровский край всю современную историю России демонстрировал высокий протестный потенциал. Люди выходили на улицы, выступая против социальной политики президента Ельцина, против монетизации льгот при президенте Путине, проводили акции солидарности с "белоленточными" протестами 2011-2012 годов в Москве.

Хабаровский край традиционно отличается высоким протестным потенциалом

При этом традиционно системная оппозиция (КПРФ, "Справедливая Россия" и особенно ЛДПР) получали тут больше голосов, чем в среднем по стране. На последних президентских выборах Владимира Путина в регионе поддержали 65,78% избирателей (в целом по стране - 76,69%). Похожая картина была и на недавнем голосовании по поправкам в Конституцию России - 62,28% и 77,92% соответственно.

Вот как объясняет сохраняющиеся так долго протестные настроения жителей края социолог Юрий Березутский, доцент РАНХиГС: "Существует особая ментальность хабаровчан, связанная в том числе с уровнем жизни. При СССР Дальний Восток поддерживали зарплатами, которые были выше средних, и крупными вложениями в инфраструктуру. С развалом СССР эти преимущества исчезли. Хабаровский край стал депопуляционным регионом, в первую очередь, за счет миграционной убыли. Это значит, что люди не удовлетворены качеством жизни и связывают это с федеральными властями".

"Пока нашего Фургала не выпустят"

Нынешние протесты в Хабаровске длятся уже более 150 дней, это рекордный срок для современной России. Численность субботних митингов упала почти в 200 раз - примерно с 20-30 тысяч в июле-августе до 100-150 человек на последних акциях. Но люди продолжают регулярно выходить на площадь, несмотря на минусовую температуру, вторую волну коронавируса, участившиеся аресты и задержания. Как они сами объясняют собственное упорство?

В августе демонстрантам в Хабаровске не смог помешать и сильный ливень

"Выхожу за Фургала! И буду выходить, насколько позволяет время и здоровье, до тех пор пока нашего Сергея Ивановича Фургала не выпустят из тюрьмы и не вернут в Хабаровский край. Это наш народный губернатор", - заявила в интервью DW Александра, которая пришла на митинг в защитной маске, темных очках и куртке с капюшоном.

Вот как объясняет то, что стихийные митинги в Хабаровске продолжаются почти 6 месяцев, другой собеседник DW, Виталий Блажевич: "Длительность нынешнего протеста понятна - требования народа не выполнены, никаких встречных шагов, никакого компромисса со стороны федеральных властей не было и нет". Блажевич - активный участник политической жизни города, организовывал акции протеста еще с конца 1980-х.

Сегодня самым важным обстоятельством, по мнению Блажевича, является не столько длительность протеста, сколько его мощь: "Тот факт, что сейчас, после массовых арестов протестующих, выходит меньше людей, вовсе не значит, что настроения в городе изменились в сторону большей лояльности. Скорее это говорит только о том, что политика центральных властей в регионе может проводиться только исключительно посредством полицейских репрессий".

"Обостренное чувство справедливости" хабаровчан

Уже через пару месяцев после начала стихийных митингов сформировалось своеобразное протестное ядро. Это люди, которые знают и доверяют друг другу, вместе планируют акции, приносят передачи в спецприемники, собирают деньги на выплату штрафов. Во многом за счет этой группы активистов и продолжается ежедневный протест.

Не пугает хабаровчан и административная ответственность за нарушение закона. По статистике, которую приводит на своем сайте администрация города, с 11 июля были возбуждены 440 административных дел. По итогам их рассмотрения в судах были выписаны 276 штрафов на общую сумму свыше 2,9 млн рублей, 84 раза обвиняемых приговаривали к разным срокам административного ареста, 41 человек был наказан обязательными работами. В этих условиях у каждого протестующего, вероятно, должен быть личный мотив для продолжения поддержки экс-губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации серии заказных убийств.

С 11 июля в отношении протестующих были возбуждены 440 административных дел

Алексей Жданов - хабаровский юрист, известный тем, что попытался оспорить в Верховном суде указ президента Путина об отстранении Фургала от должности губернатора края в связи с утратой доверия. Суд иск отклонил, но Жданов не сдался и по-прежнему поддерживает экс-губернатора: "Что мотивирует? Ровно то же, что и большинство дальневосточников: обостренное чувство справедливости. Хочу жить в сильной и справедливой России".

Похожая мотивация и у Виталия Блажевича: "Лично я принимаю участие в митингах и демонстрациях потому, что сразу почувствовал народный, демократический, прогрессивный характер хабаровского протеста". По его словам, с первых дней, наряду с призывом освободить Фургала, были озвучены требования политических реформ, прежде всего, отставки Путина, соблюдения прав человека и прекращения политических репрессий, честных выборов и, что очень актуально именно для Дальнего Востока, подлинного федерализма.

Новые формы протеста в Хабаровске

С началом спада массовости уличного протеста движение в поддержку бывшего губернатора Фургала стало приобретать новые формы. Несколько раз на площади Ленина устраивались флешмобы, в ходе которых люди выстраивались в форме слов "Я/мы Фургал" и подсвечивали их фонариками.

Кроме того, активисты начали собирать подписи за изменение меры пресечения Сергею Фургалу и личные поручительства для подачи в суд. Сначала этот процесс шел стихийно, позже инициативу перехватил местный штаб Алексея Навального. Совместную акцию протестующие на площади и сторонники Навального назвали "100 тысяч подписей за Фургала".

Другая группа активистов, образовавшаяся в ходе протестов, решила издавать газету "Я/мы вместе" с публикациями о том, как вернуть Фургала в Хабаровск и поддержать его работу губернатором. По словам одного из координаторов инициативной группы, редактора газеты Эдуарда Балагурова, в ближайшее время будет издано несколько сотен экземпляров четырехполосной газеты.

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