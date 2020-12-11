Секрет выдержки хабаровчан: почему за Фургала протестуют так долго

Акции протеста в Хабаровске длиться уже более 150 дней. Люди выходили на митинги в поддержку экс-губернатора Фургала в летнюю жару и осеннюю слякоть, не остановил их и зимний холод. Почему - у DW.
Наступление зимы не прекратило протесты в Хабаровске, которые длятся уже более 150 дней. С 11 июля местные активисты ежедневно собираются на площади перед зданием правительства Хабаровского края, а в субботу проводят массовые митинги и шествия в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Людей сейчас не останавливает ни температура - минус 15 градусов Цельсия, ни пронизывающий ветер. Как ранее не были препятствием летняя жара и осенние дожди.
Ни одна акция протеста до сих пор не была согласована с местными властями, как того требует российское законодательство. Почему Хабаровск стал своеобразной протестной столицей России - у DW.
Хабаровский край всю современную историю России демонстрировал высокий протестный потенциал. Люди выходили на улицы, выступая против социальной политики президента Ельцина, против монетизации льгот при президенте Путине, проводили акции солидарности с "белоленточными" протестами 2011-2012 годов в Москве.
При этом традиционно системная оппозиция (КПРФ, "Справедливая Россия" и особенно ЛДПР) получали тут больше голосов, чем в среднем по стране. На последних президентских выборах Владимира Путина в регионе поддержали 65,78% избирателей (в целом по стране - 76,69%). Похожая картина была и на недавнем голосовании по поправкам в Конституцию России - 62,28% и 77,92% соответственно.
Вот как объясняет сохраняющиеся так долго протестные настроения жителей края социолог Юрий Березутский, доцент РАНХиГС: "Существует особая ментальность хабаровчан, связанная в том числе с уровнем жизни. При СССР Дальний Восток поддерживали зарплатами, которые были выше средних, и крупными вложениями в инфраструктуру. С развалом СССР эти преимущества исчезли. Хабаровский край стал депопуляционным регионом, в первую очередь, за счет миграционной убыли. Это значит, что люди не удовлетворены качеством жизни и связывают это с федеральными властями".
Нынешние протесты в Хабаровске длятся уже более 150 дней, это рекордный срок для современной России. Численность субботних митингов упала почти в 200 раз - примерно с 20-30 тысяч в июле-августе до 100-150 человек на последних акциях. Но люди продолжают регулярно выходить на площадь, несмотря на минусовую температуру, вторую волну коронавируса, участившиеся аресты и задержания. Как они сами объясняют собственное упорство?
"Выхожу за Фургала! И буду выходить, насколько позволяет время и здоровье, до тех пор пока нашего Сергея Ивановича Фургала не выпустят из тюрьмы и не вернут в Хабаровский край. Это наш народный губернатор", - заявила в интервью DW Александра, которая пришла на митинг в защитной маске, темных очках и куртке с капюшоном.
Вот как объясняет то, что стихийные митинги в Хабаровске продолжаются почти 6 месяцев, другой собеседник DW, Виталий Блажевич: "Длительность нынешнего протеста понятна - требования народа не выполнены, никаких встречных шагов, никакого компромисса со стороны федеральных властей не было и нет". Блажевич - активный участник политической жизни города, организовывал акции протеста еще с конца 1980-х.
Сегодня самым важным обстоятельством, по мнению Блажевича, является не столько длительность протеста, сколько его мощь: "Тот факт, что сейчас, после массовых арестов протестующих, выходит меньше людей, вовсе не значит, что настроения в городе изменились в сторону большей лояльности. Скорее это говорит только о том, что политика центральных властей в регионе может проводиться только исключительно посредством полицейских репрессий".
Уже через пару месяцев после начала стихийных митингов сформировалось своеобразное протестное ядро. Это люди, которые знают и доверяют друг другу, вместе планируют акции, приносят передачи в спецприемники, собирают деньги на выплату штрафов. Во многом за счет этой группы активистов и продолжается ежедневный протест.
Не пугает хабаровчан и административная ответственность за нарушение закона. По статистике, которую приводит на своем сайте администрация города, с 11 июля были возбуждены 440 административных дел. По итогам их рассмотрения в судах были выписаны 276 штрафов на общую сумму свыше 2,9 млн рублей, 84 раза обвиняемых приговаривали к разным срокам административного ареста, 41 человек был наказан обязательными работами. В этих условиях у каждого протестующего, вероятно, должен быть личный мотив для продолжения поддержки экс-губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации серии заказных убийств.
Алексей Жданов - хабаровский юрист, известный тем, что попытался оспорить в Верховном суде указ президента Путина об отстранении Фургала от должности губернатора края в связи с утратой доверия. Суд иск отклонил, но Жданов не сдался и по-прежнему поддерживает экс-губернатора: "Что мотивирует? Ровно то же, что и большинство дальневосточников: обостренное чувство справедливости. Хочу жить в сильной и справедливой России".
Похожая мотивация и у Виталия Блажевича: "Лично я принимаю участие в митингах и демонстрациях потому, что сразу почувствовал народный, демократический, прогрессивный характер хабаровского протеста". По его словам, с первых дней, наряду с призывом освободить Фургала, были озвучены требования политических реформ, прежде всего, отставки Путина, соблюдения прав человека и прекращения политических репрессий, честных выборов и, что очень актуально именно для Дальнего Востока, подлинного федерализма.
С началом спада массовости уличного протеста движение в поддержку бывшего губернатора Фургала стало приобретать новые формы. Несколько раз на площади Ленина устраивались флешмобы, в ходе которых люди выстраивались в форме слов "Я/мы Фургал" и подсвечивали их фонариками.
Кроме того, активисты начали собирать подписи за изменение меры пресечения Сергею Фургалу и личные поручительства для подачи в суд. Сначала этот процесс шел стихийно, позже инициативу перехватил местный штаб Алексея Навального. Совместную акцию протестующие на площади и сторонники Навального назвали "100 тысяч подписей за Фургала".
Другая группа активистов, образовавшаяся в ходе протестов, решила издавать газету "Я/мы вместе" с публикациями о том, как вернуть Фургала в Хабаровск и поддержать его работу губернатором. По словам одного из координаторов инициативной группы, редактора газеты Эдуарда Балагурова, в ближайшее время будет издано несколько сотен экземпляров четырехполосной газеты.
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