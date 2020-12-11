 Секрет выдержки хабаровчан: почему за Фургала протестуют так долго | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Секрет выдержки хабаровчан: почему за Фургала протестуют так долго

Акции протеста в Хабаровске длиться уже более 150 дней. Люди выходили на митинги в поддержку экс-губернатора Фургала в летнюю жару и осеннюю слякоть, не остановил их и зимний холод. Почему - у DW.

Акция протеста в Хабаровске в поддержку экс-губернатора Фургала

Акция протеста в Хабаровске в поддержку экс-губернатора Фургала

Наступление зимы не прекратило протесты в Хабаровске, которые длятся уже более 150 дней. С 11 июля местные активисты ежедневно собираются на площади перед зданием правительства Хабаровского края, а в субботу проводят массовые митинги и шествия в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Людей сейчас не останавливает ни температура - минус 15 градусов Цельсия, ни пронизывающий ветер. Как ранее не были препятствием летняя жара и осенние дожди.

Ни одна акция протеста до сих пор не была согласована с местными властями, как того требует российское законодательство. Почему Хабаровск стал своеобразной протестной столицей России - у DW.

Хабаровск - "крупный объект на карте российских протестов"

Хабаровский край всю современную историю России демонстрировал высокий протестный потенциал. Люди выходили на улицы, выступая против социальной политики президента Ельцина, против монетизации льгот при президенте Путине, проводили акции солидарности с "белоленточными" протестами 2011-2012 годов в Москве.

Пикет в поддержку экс-губернатора Фургала

Хабаровский край традиционно отличается высоким протестным потенциалом

При этом традиционно системная оппозиция (КПРФ, "Справедливая Россия" и особенно ЛДПР) получали тут больше голосов, чем в среднем по стране. На последних президентских выборах Владимира Путина в регионе поддержали 65,78% избирателей (в целом по стране - 76,69%). Похожая картина была и на недавнем голосовании по поправкам в Конституцию России - 62,28% и 77,92% соответственно.

Вот как объясняет сохраняющиеся так долго протестные настроения жителей края социолог Юрий Березутский, доцент РАНХиГС: "Существует особая ментальность хабаровчан, связанная в том числе с уровнем жизни. При СССР Дальний Восток поддерживали зарплатами, которые были выше средних, и крупными вложениями в инфраструктуру. С развалом СССР эти преимущества исчезли. Хабаровский край стал депопуляционным регионом, в первую очередь, за счет миграционной убыли. Это значит, что люди не удовлетворены качеством жизни и связывают это с федеральными властями".

"Пока нашего Фургала не выпустят"

Нынешние протесты в Хабаровске длятся уже более 150 дней, это рекордный срок для современной России. Численность субботних митингов упала почти в 200 раз - примерно с 20-30 тысяч в июле-августе до 100-150 человек на последних акциях. Но люди продолжают регулярно выходить на площадь, несмотря на минусовую температуру, вторую волну коронавируса, участившиеся аресты и задержания. Как они сами объясняют собственное упорство?

Участники акции протеста в Хабаровске

В августе демонстрантам в Хабаровске не смог помешать и сильный ливень

"Выхожу за Фургала! И буду выходить, насколько позволяет время и здоровье, до тех пор пока нашего Сергея Ивановича Фургала не выпустят из тюрьмы и не вернут в Хабаровский край. Это наш народный губернатор", - заявила в интервью DW Александра, которая пришла на митинг в защитной маске, темных очках и куртке с капюшоном.

Вот как объясняет то, что стихийные митинги в Хабаровске продолжаются почти 6 месяцев, другой собеседник DW, Виталий Блажевич: "Длительность нынешнего протеста понятна - требования народа не выполнены, никаких встречных шагов, никакого компромисса со стороны федеральных властей не было и нет". Блажевич - активный участник политической жизни города, организовывал акции протеста еще с конца 1980-х.

Сегодня самым важным обстоятельством, по мнению Блажевича, является не столько длительность протеста, сколько его мощь: "Тот факт, что сейчас, после массовых арестов протестующих, выходит меньше людей, вовсе не значит, что настроения в городе изменились в сторону большей лояльности. Скорее это говорит только о том, что политика центральных властей в регионе может проводиться только исключительно посредством полицейских репрессий".

"Обостренное чувство справедливости" хабаровчан

Уже через пару месяцев после начала стихийных митингов сформировалось своеобразное протестное ядро. Это люди, которые знают и доверяют друг другу, вместе планируют акции, приносят передачи в спецприемники, собирают деньги на выплату штрафов. Во многом за счет этой группы активистов и продолжается ежедневный протест.

Не пугает хабаровчан и административная ответственность за нарушение закона. По статистике, которую приводит на своем сайте администрация города, с 11 июля были возбуждены 440 административных дел. По итогам их рассмотрения в судах были выписаны 276 штрафов на общую сумму свыше 2,9 млн рублей, 84 раза обвиняемых приговаривали к разным срокам административного ареста, 41 человек был наказан обязательными работами. В этих условиях у каждого протестующего, вероятно, должен быть личный мотив для продолжения поддержки экс-губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации серии заказных убийств.

Полиция разгоняет протестующих в Хабаровске

С 11 июля в отношении протестующих были возбуждены 440 административных дел

Алексей Жданов - хабаровский юрист, известный тем, что попытался оспорить в Верховном суде указ президента Путина об отстранении Фургала от должности губернатора края в связи с утратой доверия. Суд иск отклонил, но Жданов не сдался и по-прежнему поддерживает экс-губернатора: "Что мотивирует? Ровно то же, что и большинство дальневосточников: обостренное чувство справедливости. Хочу жить в сильной и справедливой России".

Похожая мотивация и у Виталия Блажевича: "Лично я принимаю участие в митингах и демонстрациях потому, что сразу почувствовал народный, демократический, прогрессивный характер хабаровского протеста". По его словам, с первых дней, наряду с призывом освободить Фургала, были озвучены требования политических реформ, прежде всего, отставки Путина, соблюдения прав человека и прекращения политических репрессий, честных выборов и, что очень актуально именно для Дальнего Востока, подлинного федерализма.

Новые формы протеста в Хабаровске

С началом спада массовости уличного протеста движение в поддержку бывшего губернатора Фургала стало приобретать новые формы. Несколько раз на площади Ленина устраивались флешмобы, в ходе которых люди выстраивались в форме слов "Я/мы Фургал" и подсвечивали их фонариками.

Кроме того, активисты начали собирать подписи за изменение меры пресечения Сергею Фургалу и личные поручительства для подачи в суд. Сначала этот процесс шел стихийно, позже инициативу перехватил местный штаб Алексея Навального. Совместную акцию протестующие на площади и сторонники Навального назвали "100 тысяч подписей за Фургала".

Другая группа активистов, образовавшаяся в ходе протестов, решила издавать газету "Я/мы вместе" с публикациями о том, как вернуть Фургала в Хабаровск и поддержать его работу губернатором. По словам одного из координаторов инициативной группы, редактора газеты Эдуарда Балагурова, в ближайшее время будет издано несколько сотен экземпляров четырехполосной газеты.

Смотрите также:

  • Сергей Фургал

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Стихийные протесты в Хабаровске

    С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

  • Участники акций протеста

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В знак солидарности с Хабаровском

    Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

  • Юрий Трутнев

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Трутнев как объект критики

    Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

  • Сергей Наумов

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Нападение на Наумова и Низовцева

    24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 04:23

Массовые акции в Хабаровске: 100 дней протеста

Аудио- и видеофайлы по теме

Задержания в Москве на акции в поддержку Хабаровска  

Хабаровск протестный: что жители города думают о Кремле и Фургале  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Выборы в мажилис Казахстана: дочь Назарбаева поквитается с Токаевым?  

Эрдоган не считает конфликт в Нагорном Карабахе завершенным  

В США иск Техаса об аннулировании выборов поддержали еще 17 штатов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно