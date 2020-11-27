 Как Минск и Хабаровск стали протестными городами-побратимами | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 28.11.2020

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Беларусь

Как Минск и Хабаровск стали протестными городами-побратимами

Жители Хабаровского края и Беларуси выходят на улицы, борясь за свои права уже более четырех месяцев подряд. Что общего между этими протестами и чем они различаются - в материале DW.

На акциях протеста 2020 года в Хабаровске часто видны бело-красно-белые белорусские флаги

На акциях протеста 2020 года в Хабаровске часто видны бело-красно-белые белорусские флаги

Несколько месяцев продолжаются протесты на двух краях постсоветского пространства: в Хабаровске и в Беларуси. На российском Дальнем Востоке они начались после ареста губернатора Сергея Фургала. 9 июля 2020 года его задержали по обвинению в заказных убийствах 15-летней давности. 11 июля жители Хабаровского края вышли на стихийные акции с требованием проведения над ним открытого суда присяжных в Хабаровске.

В Беларуси участники демонстраций протестуют против фальсификации президентов выборов в августе 2020 года и против насилия со стороны правоохранительных органов. Несмотря на разные причины недовольства, на акциях в Хабаровске можно услышать призывы солидарности с белорусами, а в Минске - с хабаровчанами. DW решила выяснить, что общего и какие еще есть различия между акциями в Беларуси и в Хабаровском крае.

"И наш манифест - мирный протест"

Участники акции протеста в Хабаровске с флагами Хабаровского края и протестного движения в Беларуси

Участники акции протеста в Хабаровске с флагами Хабаровского края и протестного движения в Беларуси

В обоих случаях протест носит принципиально мирный характер. Хотя и в России, и в Беларуси власти считают проходящие акции "несогласованными", а значит нарушающими общественный порядок, во время протестов их участники не били витрины, не жгли машины, не было ничего похожего на настоящие массовые беспорядки. Митингующие в Минске снимали обувь перед тем, как встать на скамейки, а протестующие хабаровчане убирали мусор на площади Ленина (центральная площадь города, где традиционно проходят акции).

На Дальнем Востоке ненасильственность протеста подчеркивается и в песне местного автора и исполнителя Андрея Ботала "Нас будет больше", написанной под впечатлением от митингов:

"Нас будет больше, стена станет тоньше.
мы духом едины и наш манифест - мирный протест."

И в Беларуси, и в Хабаровском крае акции проходят стихийно, без предварительного согласования с властями, которое предусмотрено местным законодательством. Это позволяет силовикам арестовывать участников акций, хотя они всего лишь выражают свое мнение в мирной форме.

Тем не менее в Хабаровске и в белорусских городах случались отдельные инциденты силового противостояния граждан с правоохранителями. Белорусы несколько раз давали насильственный отпор местному ОМОНу и "тихарям". В Хабаровске на протестующих заведены, как минимум, 4 уголовных дела за насильственные действия в отношении сотрудников полиции. И там, и там имели место задержания и факты давления на журналистов со стороны силовиков.

Забастовка, которая не состоялась

Одной из форм протеста в Беларуси стали политические забастовки, когда рабочие прекращают производственный процесс, при этом не уходя с предприятий. Несколько раз звучали и призывы к общенациональной забастовке, но все ограничилось отдельными предприятиями. Например, после того, как 26 октября истек срок "ультиматума Тихановской", итальянские забастовки (тщательное формальное соблюдение должностных регламентов, которое существенно замедляет работу) проходили на МАЗе и Минском электротехническом заводе.

Рабочие у проходной Гродно Азота, октябрь 2020 года

Рабочие у проходной "Гродно Азота", октябрь 2020 года

В Хабаровске пытались повторить эту тактику, но тоже неудачно. На большом субботнем митинге 15 августа глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин предложил перенять опыт протестующих в Беларуси и устраивать забастовки на предприятиях региона. Он заявил, что "забастовка - это абсолютно законный, конституционный способ выражения нашего мнения", а также призвал "закидывать и обсуждать эту мысль".  Часть митингующих поддержала его предложение и начала скандировать "Будете молчать - будем бастовать". Сразу после завершения акции Алексея Ворсина задержали. Через два дня, 17 августа, прошел суд, который назначил активисту 10 суток ареста. Тема забастовок вызвала жаркие дискуссии среди протестующих в Хабаровске, но дальше словесных баталий дело не пошло.

"Нас будет больше!" и "Мы придем еще!"

Другой общей чертой протестов в Хабаровском крае и Беларуси является их массовость. Во время первого митинга в Хабаровске 11 июля жители сами были удивлены числом участников. Местные старожилы назвали акцию "самым многочисленным митингом с 1991 года". По официальной оценке МВД, "в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек". СМИ оценили численность того митинга в 30-35 тысяч человек.

По впечатлениям очевидцев, митинги и шествия 18 и 25 июля, 1 и 8 августа привлекли еще больше людей. Стоит отметить, что при визуально схожем заполнении улиц Хабаровска людьми на первых субботних шествиях в поддержку Сергея Фургала и на акциях "Бессмертный полк" пресс-служба правительства Хабаровского края оценивала численность последних в 50 тысяч человек. Население Хабаровска составляет около 600 тысяч человек.

В Минске, где более 2 млн жителей, на акции протеста против фальсификации выборов и полицейского произвола, по оценкам независимых источников, выходит от 100 до 220 тысяч человек, а МВД Беларуси называет цифру в 20 тысяч.

Улицы Минска заполнены демонстрантами, фото 23 августа 2020 года

Улицы Минска заполнены демонстрантами, фото 23 августа 2020 года

Получается, что при разной численности населения в Хабаровске и Минске, на улицы в обоих городах, по самым оптимистичным оценкам, выходило до 10 процентов жителей. С наступлением холодов в Хабаровске число митингующих пошло на спад. В ноябре на субботние акции выходят уже по несколько сотен человек.

"Нexta" и "Ямы Сергей Фургал"

Большую роль в организации акций протеста и в Хабаровске, и в Беларуси играет взаимодействие людей в мессенджере Telegram и информирование через телеграм-каналы. Правда, в Хабаровском крае нет столь жестких ограничений свободы слова, как в Беларуси, работают независимые СМИ, нет отключений мобильного интернета во время проведений стихийных акций протеста.

В хабаровских Telegram-чатах люди договариваются об участии в акциях протеста, собирают деньги на штрафы, на баннеры и другую протестную символику, делятся информацией о задержаниях и арестах. Таких интернет-сообществ несколько десятков, самые крупные из них насчитывают более 2000 участников.

До масштабов Нexta хабаровские телеграм-каналы не доросли, в самом крупном из них, "Я/мы Сергей Фургал", сейчас 6,2 тыс. подписчиков. Многие хабаровчане предпочитают черпать информацию о протестах из Instagram и YouTube.

Хабаровск-Минск: солидарность через тысячи километров

Белорусские протесты стали постоянной темой для обсуждения на хабаровских акциях еще до выборов 9 августа. После жестокого разгона мирных акций в ночь после президентских выборов на всех митингах и шествиях хабаровчане скандируют "Жыве Беларусь!", "Беларусь, мы с тобой!" и "От Хабаровска до Бреста, диктатуре нету места!".

23 августа в Хабаровске даже провели отдельную акцию солидарности с протестующими в Беларуси. Протестующие в Беларуси отвечают хабаровчанам взаимностью. Например, после акций 27 сентября в соцсетях хабаровчане активно рассылали друг другу видеоролики о том, как протестующие в Минске скандировали  "Хабаровску привет!", а люди в небольшом городе Жабинка кричали на марше "Хабаровск, мы с вами!".

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Акции солидарности в России с протестующими в Беларуси

  • Сергей Фургал

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Стихийные протесты в Хабаровске

    С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

  • Участники акций протеста

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В знак солидарности с Хабаровском

    Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

  • Юрий Трутнев

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Трутнев как объект критики

    Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

  • Сергей Наумов

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Нападение на Наумова и Низовцева

    24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.

    Автор: Александра Елкина


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