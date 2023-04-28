Власти ФРГ требуют от РФ освободить Алексея Навального

Германия готова вновь принять оппозиционного политика у себя, заявили в правительстве ФРГ. Новое уголовное дело против Навального - это попытка заставить россиян замолчать, считают в Берлине.

Правительство Германии требует от российских властей немедленно освободить Алексея Навального и других политических заключенных, заявила в пятницу, 28 апреля, заместитель официального представителя правительства Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) на пресс-конференции в Берлине . Как сообщает корреспондент DW, Хоффман отметила также готовность ФРГ вновь принять Навального у себя.

"В случае с Алексеем Навальным власти РФ постоянно ищут новые поводы для того, что продлить сроки его заключения. Новое уголовное дело против него возбуждено по подозрению в терроризме. Терроризме, которым он якобы занимался из одиночной камеры. Тем самым Кремль стремиться продемонстрировать инакомыслящим свою власть и сделать это на примере Навального и других известных оппозиционеров", - заявила Хоффман.

Усиливая репрессии, российские власти, по ее словам, стремятся заставить население замолчать. "Навальный и другие смельчаки, выступающие за права человека и демократию и осуждающие военную агрессию против Украины, заслуживают нашего уважения, - добавила она.

Новое дело в отношении оппозиционера

26 апреля Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-2 во Владимирской области, сообщил, что против него завели новое уголовное дело по статье о "терроризме", по которому ему грозит 30 лет заключения. Оно выделено из дела по "экстремизму", которое было возбуждено против российского оппозиционного политика в октябре 2022 года. Следствие ходатайствовало об ограничении сроков, в течение которых Навальный может ознакомиться с материалами. В результате политику дали всего 10 дней на ознакомление с делом об "экстремизме", в котором насчитывается 196 томов.

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