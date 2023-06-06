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Алексей Навальный выиграл еще один иск в ЕСПЧ

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении статьи о праве на жизнь Конвенции о правах человека. РФ обязали выплатить Навальному 40 тысяч евро.

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Европейский суд по правам человека в Страсбурге
Европейский суд по правам человека в СтрасбургеФото: Winfried Rothermel/picture alliance

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный выиграл еще одно дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Во вторник, 6 июня, суд в Страсбурге признал российские власти виновными в отказе возбудить уголовное дело по факту отравления Навального в 2020 году и провести надлежащее расследование.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному 40 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба.

Россия нарушила статью Конвенции о праве на жизнь

РФ нарушила статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, охраняющую право на жизнь, указывается в опубликованном на сайте ЕСПЧ заявлении. В документе указывается, что Навальный пожаловался на отказ российских властей возбудить уголовное дело в связи с покушением на его убийство и их неспособность провести эффективное расследование. "Он утверждал, что его отравили химическим веществом, к которому имели доступ только службы государственной безопасности, и жаловался на то, что российские власти не провели эффективного расследования", - отметили судьи. Они установили, что проведенное РФ расследование было непонятным и не учитывало право потерпевшей стороны на участие в данном разбирательстве.

При этом не расследовались возможные политические мотивы попытки убийства Навального, а также возможная причастность государственных ведомств к отравлению, указали в Страсбурге. Кроме того, российские судебные органы не стали учитывать сообщение о том, что отравляющая субстанция являлась запрещенным российским и международным законодательством боевым веществом, хотя они были обязаны это сделать.

Отравление Алексея Навального

20 августа 2020 года оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Спустя два дня находящегося в коме Навального удалось вывезти на лечение в немецкую клинику "Шарите" (Charité). Врачи обнаружили в его организме следы нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

Журналисты четырех изданий опубликовали расследование, в котором утверждается, что отравление пытались организовать сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Заводить уголовное дело в связи с покушением на Навального они не стали. Навальный и его соратники неоднократно обращались в Следственный комитет России с требованием провести расследование, но получали отказы. Как только в январе 2021 года оппозиционер вернулся в Россию, его сразу же задержали и впоследствии отправили в колонию.

В 2017 году ЕСПЧ присудил Алексею Навальному компенсацию почти 64 тысячи евро со стороны российских властей. Суд решил, что правоохранительные органы России нарушили Европейскую конвенцию по правам человека, в частности ее пятую, шестую и одиннадцатую статьи, задерживая Навального на акциях протеста в 2012-2014 годах. В 2020 году Навальный выиграл иск в ЕСПЧ иск по делу о задержании на Болотной площади в Москве в 2012 году.

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